Brandweerman toevallig in de Breestraat: 'Ik stormde gelijk naar binnen en trapte tegen elke deur'

Een alerte brandweerman heeft vrijdagochtend kunnen voorkomen dat er gewonden zijn gevallen bij de brand in de Breestraat in Leiden. Brandweerman Teun Sollie gaf een presentatie over brandveiligheid bij studentenvereniging Minerva toen hij plotseling politiesirenes hoorde in de straat.

'Het geluid stopte en dan ben je toch nieuwsgierig. Ik keek naar buiten en zag rook uit een pand komen.' Teun bedacht zich geen moment en sprintte naar buiten, het brandende pand in. 'Ik stormde gelijk naar binnen en trapte tegen elke deur die ik tegen kwam.' Daarmee haalde hij de bewoners uit hun studio's. In het Engels en Nederlands riep Teun dat ze eruit moesten komen. 'Zij schrokken wel, sommigen lagen nog te slapen. Ik vermoed dat het studenten waren.'

Onder een van de deuren werd zwarte rook geperst. 'Die heb ik dichtgelaten, omdat het vuur zich anders sneller verspreidt.' Toen iedereen buiten was, heeft Teun alles overgedragen aan zijn brandweercollega's die inmiddels ook waren gearriveerd.

'Automatische piloot'

Teun is nuchter over zijn reddingsactie, hij ziet zichzelf niet als een held. 'Het ging op de automatische piloot, er gaat een knop om. Je gaat je gevoel achterna. Al ben ik volgens mijn vrouw best hyper, haha.'

Brandweerwoordvoerder Ingrid Gort is supertrots op haar collega. 'Door het strakke optreden van Teun hebben de bewoners geluk gehad. Hij heeft supersnel gehandeld.' Of Teun zelf ook niet een klein beetje trots is? 'Ja, op hetgeen wat we doen. Ik ben blij dat er geen slachtoffers zijn, iedereen is er veilig uitgekomen.'

Voorlichting Minerva

De voorlichting bij Minerva kon uiteindelijk gewoon doorgaan. 'Mijn collega heeft het overgenomen. Het mooie aan dit voorval is dat het een meerwaarde is dat je het de volgende keer tijdens voorlichtingen kunt delen.'

De brand is inmiddels onder controle. De schade aan het pand is volgens de woordvoerder 'enorm'. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.