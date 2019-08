Musicalster Gaia Aikman voelt zich thuis op het Londense West End

Gaia Aikman speelt Nala in de Lion King in Londen | Foto: ANP

'Het moet nog bezinken bij mij.' Haagse musicalartiest Gaia Aikman kan het bijna niet geloven. Vorige week maandag kreeg ze een mailtje uit New York. Of ze zo snel mogelijk naar Londen kon komen om de rol van Nala te spelen in de Lion King op het befaamde West End. Afgelopen woensdag speelde ze haar eerste voorstelling. 'Ik voel me hier helemaal thuis.'

De rol van Nala is voor Gaia niet onbekend. 'Ik heb in 2004 en 2005 de jonge Nala mogen spelen in Nederland', vertelt ze bij het radioprogramma Broodje West. Ze was toen elf jaar. 'Heel wat jaartjes later, in 2016, ben ik begonnen als de volwassen Nala, ook in Nederland.' Die rol speelde ze bijna drie jaar, tot de laatste voorstelling van 21 juli van dit jaar.

Maar hoe belandde Nala op West End? 'Door omstandigheden, er is iets gebeurd met de Nala hier, hadden ze direct iemand anders nodig.' Ze kreeg bericht uit New York en anderhalve dag later zat ze in Londen. 'Ik heb direct mijn hele agenda omgegooid.' Afgelopen woensdag was haar première. Op die dag speelde ze meteen twee voorstellingen. En daar houdt het niet op. 'Ik ben hier tot 22 september.'

Omschakelen naar Engels

Veel tijd om te repeteren was er niet. 'Ik heb ongeveer drie dagen repetities gehad, maar als je alle uurtjes bij elkaar optelt, was het ongeveer een dag. Toen moest ik het toneel op. Een voordeel voor Gaia was dat ze de rol al kende. 'Ik weet waar ik heen moet en ik ken de bewegingen.'

Wel moet ze nog wennen aan het Engels. 'Ik ben het gewend aan het Nederlands, dus bepaalde cues zijn ook aan de hand van de Nederlandse tekst. Dus dat moet ik volledig loslaten.' Om ervoor te zorgen dat ze niet terugvalt in het Nederlands spreekt ze in het theater alleen maar Engels. Ook helpen haar collega's haar. 'Ze steunen me enorm.'

'Al was het een dag, dan was het al goed'

Gaia speelt in ieder geval tot 22 september de rol van Nala. Afhankelijk van hoe de oorspronkelijke Nala herstelt, is er kans dat ze langer mag blijven. Op de vraag of ze stiekem hoopt dat het herstel langer duurt, antwoordt ze ontkennend. 'Ik heb haar al gesproken en ik hoop echt dat ze heel snel herstelt.'

Dat ze uberhaupt op West End staat, vindt ze al fantastisch. 'Al was het een dag dat ik hier zou staan, dan was het al goed.'