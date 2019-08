Winkeliers Haagsche Bluf blij met eerste namen voor Foodhallen: 'Wonderful!'

Biefstukkoning Loetje is ook in Haagsche Bluf te vinden | Foto: ANP

Ook bij de Timberland-winkel zijn ze blij dat er wat verandert. 'In 18 jaar tijd hebben hier diverse winkels gezeten, er kwam een outlet bij om het gebied te vullen.' Het plein heeft veel last van leegstaande winkels. 'Dat is echt zonde, want het is zo'n mooie pleintje. Hopelijk wordt het nu nog mooier', zegt Romy van Timberland.

Richard van Scallywags is het met hem eens: 'Het is hier nu heel stil, dus dit is zeker goed voor Haagsche Bluf en het centrum. Het is een heel classy gebied, niet voor het plebs', zegt hij lachend. Richard is ook totaal niet bang voor wat concurrentie. Hij vindt de komst van de Foodhallen 'wonderfull'.

Leegstand in Haagsche Bluf

Van Vietnamees tot falafel

Inmiddels zijn er al wat namen bekend die in de Foodhallen komen: Bar Pêche, CeeCee's Chicken & Chips, Dim Dim Sum, Vietstreet, Holy Falafel, Smokey Goodness Burgers & Bites, Renato's Pizzeria, Renato's Osteria, The Sweet Spot. Later worden nog drie andere stands bekendgemaakt. Ook de bekende biefstukzaak Loetje heeft een locatie geopend in Haagsche Bluf.

Als alles goed verloopt moet de verbouwing van het vernieuwde Haagsche Bluf in 2020 af zijn.

