Vrouw bedreigt ex-vriendin: 'Je zult je hele leven bang voor me moeten zijn'

Een relatie van meer dan twintig jaar tussen twee vrouwen uit Delft en Den Haag eindigde uiteindelijk in een zware bedreiging via de voicemail. De officier van justitie eist een celstraf van zes maanden, waarvan 70 dagen voorwaardelijk, tegen de 48-jarige Delftse, die verantwoordelijk was voor de bedreiging.

De relatie tussen beide vrouwen duurde 23 jaar. Daarna waren ze nog twee jaar bevriend. Eind vorig jaar zette de vrouw uit Den Haag daar ook een punt achter. Een reactie van haar ex-vriendin uit Delft bleef niet uit. 'De telefoon rinkelde eindeloos, het was een vreselijke periode', vertelde de Haagse vrijdag tijdens de rechtszitting. De Delftse vrouw dreigde de caravan van de voormalige geliefde 'keihard in elkaar te rammen'. 'Je zult je hele leven bang voor me moeten zijn', liet ze haar weten.

Ook stond ze regelmatig voor haar deur en moest de politie haar daar weghalen. In maart vertelde de Delftse vooraf tegen de wijkagent dat ze haar ex-vriendin met een hamer iets wilde aandoen. De politie vond haar ook met een hamer in haar auto bij de woning van de Haagse vrouw. 'Dat zei ik alleen maar om geholpen te worden', vertelde de Delftse vrouw vrijdag bij de Haagse rechtbank over de bedreiging.

'Kogel door je hoofd'

Eind mei dit jaar liet de Delftse weer van zich horen, via de voicemail van de Haagse vrouw. 'Als jij nog een keer de politie belt, dan schiet ik echt een kogel door je hoofd', was haar boodschap aan haar voormalige geliefde. De verdachte, die al even was vastgezet maar toch weer vrijgelaten verdween toen opnieuw achter de tralies.

Bij de rechtbank bekende de Delftse de bedreigingen en de stalking. Tijdens de zitting bleek dat de vrouw lijdt aan een bipolaire stoornis en ADHD, en een tijdlang haar medicijnen niet gebruikte. Haar psychische problemen pleiten haar niet helemaal vrij, meende de officier van justitie. De Delftse had toch 'enig inzicht' in haar handelingen.

Contactverbod en enkelband

De aanklaagster eist, naast de celstraf van zes maanden, dat de vrouw ook een enkelband gaat dragen en onder behandeling blijft. Bovendien zou ze geen contact meer mogen opnemen met haar ex-geliefde.

De uitspraak is over twee weken. De rechter gaf de Delftse alvast een duidelijke waarschuwing niet nog eens in de fout te gaan. 'Het eindstation is tbs' , zei de rechter. 'Ik zal maar precies zeggen waarop het staat, en wat de volgende stap is.'

