Door Leiden en Alphen geweigerd dakloos gezin moet worden opgevangen door Almere

Het Nederlands-Somalische gezin kwam eind juli terug naar Nederland, waar het eerder al had gewoond. De vader van het gezin met vier kinderen was in 2016 getuige van een geweldsincident in Groot-Brittanië en zou sindsdien zijn bedreigd. De bedoeling was om bij een vriendin in Leiden in te trekken, maar zij veranderde van gedachten. Daarom vroeg het gezin opvang aan bij de gemeente Leiden en later bij Alphen aan den Rijn, waar zij eerder hebben gewoond. Dat werd door de gemeenten geweigerd.

'Het gaat hier om remigranten, mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verworven na het doorlopen van een asielprocedure. Ze zijn naar het buitenland gegaan en onvoorbereid weer teruggekomen. Vervolgens melden ze zich bij gemeenten en opvangorganisaties en vragen om een woning. Maar daar hebben ze volgens onze regels geen recht op, omdat maatschappelijke opvang bedoeld is voor mensen die niet zelfredzaam zijn en tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben', liet een woordvoerder van de gemeente Alphen aan den Rijn weten.

'Belangen van kinderen doorslaggevend'

Ook hun voormalige woonplaats Almere wilde het gezin geen onderdak bieden. Ze woonden daarom sinds begin augustus bij een medewerkster van een buurthuis in Almere, maar zij kon ze niet langer in huis nemen. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children trok aan de bel over de situatie van het gezin. 'Het is immers onacceptabel dat er in Nederland kinderen op straat staan. Dit is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag', zei Mariëlle Bahlmann, juridisch adviseur jeugdrecht bij Defence for Children.

Voor de rechter bleek vrijdag dat de gemeente Almere nog onderzoek doet naar de mate van zelfredzaamheid van het gezin en in hoeverre ze onvoorbereid zijn vertrokken. In afwachting daarvan heeft de rechter bepaald dat Almere hen opvang moet bieden tot dat onderzoek is afgerond. De rechter vond de belangen van de vier jonge kinderen doorslaggevend.