Ontstemde Van As over nieuwe directeur ADO: 'Wij zijn niet gehoord in aanstelling'

Van As over nieuwe directeur ADO: ‘Wij zijn niet gehoord in aanstelling’

'We werken in een voetbalbedrijf en dan moet je bij ons zijn over wat op voetbalgebied noodzakelijk is’, zegt een gefrustreerde Jeffrey van As. De technisch manager van ADO Den Haag vormt samen met trainer Alfons Groenendijk het voetbalhart van ADO en ze zijn naar eigen zeggen niet geraadpleegd bij de benoeming van de nieuwe directeur: Mo Hamdi.

'Natuurlijk bepalen wij niet wie er aangesteld wordt', zegt Van As vervolgens. 'Maar wij geven spelers op het veld adviezen. Doen dit werk al jarenlang. Fons heeft zelfs bij Ajax in de top gespeeld. Dat soort mensen kun je gebruiken als je een nieuwe directeur aanstelt.'

'Bij Fons zijn er ook wat irritaties over hoe het is gelopen', weet Van As. 'Tweeënhalf jaar geleden zijn wij samen met Mattijs Manders begonnen toen alles in brand stond. Die hebben we geblust. Dan verwacht je wat meer dat ze naar ons toekomen. In een voetbalbedrijf moet je, met alle respect, bij ons zijn als je wilt weten wat noodzakelijk is. Dat heb ik ook tegen de raad van commissarissen gezegd.'

'Hamdi nog niet gesproken'

'Ik heb hem nog niet gesproken’, zegt hij dan ook over de nieuwe directeur. 'Maar over het algemeen kan ik het met iedereen goed vinden.'

De technisch manager ging ook in op de geruchten die Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior verspreidden. Het duo van Fox Sports vertelde namelijk dat Aaron Meijers en Tom Beugelsdijk voor vier ton op de loonlijst van ADO staan. Dat schoot bij Van As in het verkeerde keelgat. 'Dat is pertinent niet waar', zo zegt hij.

Salarisplafond

'Het salarisplafond ligt lager bij ons', vertelt hij. 'Ze zitten daar ver onder. Aaron heeft veel ingeleverd de afgelopen jaren, maar hij heeft nog steeds een prima salaris.'

Volgens de oud-prof is het gênant dat dit de wereld in wordt gebracht. 'Mensen reageren erop', weet hij. 'Aaron en Tom overleven dat wel, maar het is niet fijn. Voor zaakwaarnemers is het ook vrij vervelend. Het zijn onwaarheden die we moeten verdedigen, dat is de omgekeerde wereld.'

