Gewonde zwaan gevonden in bestelbus van stroper

Een 61-jarige man uit Sassenheim is donderdagavond aangehouden op verdenking van het stropen van dieren in Leimuiden. In zijn bestelbus werd een gewonde zwaan gevonden.

De politie kwam de man op het spoor na een telefoontje van een boer. Hij zag 's avonds laat twee mannen op zijn land aan de Vriezenweg in Leimuiden lopen. Samen met vrienden ging hij achter ze aan en op aanwijzing van de boer konden agenten één van de mannen staande houden.

Even later werd de bestelbus van de 61-jarige Sassenheimer gevonden. In de bus lag een tas met daarin een gewonde zwaan en een aantal spullen die worden gebruikt bij het stropen van dieren. De zwaan is overgedragen aan de dierenambulance. De man is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen. De andere man is niet meer gevonden. Het is niet duidelijk wat de aangehouden man met de zwaan wilde doen.

Met de zwaan gaat het goed

De dierenambulance Alphen aan den Rijn laat op Facebook weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de zwaan. 'In ieder geval één in zijn kladden gegrepen', reageert de dierenambulance op de aanhouding. 'Ziet u dat zwanen worden gevangen of andere vreemde gebeurtenissen betreffende zwanen, neem dan contact op met de politie.'

LEES OOK: Mannen zouden met harpoen op zwanen schieten, politie zoekt getuigen