'Trek altijd een motorpak aan, ook met warm weer'

'Hoe warm het ook is, trek alsjeblieft een motorpak aan.' Dat advies geeft Marjolein Bieringa, de wijkagent van Nieuwkoop. Onlangs verleende ze hulp bij een ongeluk met een motorrijder die geen beschermende kleding droeg. De man was deels ontveld. 'Zelfs na vier verdovingen was de pijn niet uit te houden. Dan denk je elke keer weer terug aan waarom je geen beschermende kleding hebt aangedaan', zegt het slachtoffer in een filmpje dat de politie op Twitter heeft gezet.

'Ik had net mijn motorscooter gekocht', vertelt de man. 'Ik dacht hem even snel naar huis te brengen. En ik hoefde geen beschermende kleding aan, dacht ik. Toen zag ik een betonnen bloembak over het hoofd. Ik zwaaide naar mijn broertje, die zag ik varen. Toen ik voor me keek was het al te laat. Ik reed er vol op.'

De man raakt flink gewond na de harde val. 'Ik heb schaafwonden op mijn rug en arm. Op mijn knie heb ik ook een schaafwond, en een gebroken pols. Ik vergeet nooit meer dat ik in het ziekenhuis was en dat ze die wonden moesten schoonmaken met alcohol. Er zaten allemaal stukjes asfalt in. Ze hebben een stuk van mijn nagel weg moeten knippen, daar was het asfalt onder geschoven.'

Goede kleding

Agente Marjolein Bieringa adviseert motorrijders om altijd een goed motorpak te dragen, hoe warm het ook is. 'Zorg dat je een stevige jas draagt met protectoren erin. Verder een goede motorrijbroek. En ook belangrijk: speciale motorrijhandschoenen, goede motorrijlaarzen en natuurlijk een gecertificeerde helm die goed past.

'Kijk, dit is nu met 40, 50 kilometer per uur gebeurd. Als het met hogere snelheid was gebeurd, blijft er echt helemaal niks van je over', zegt het slachtoffer.

