Grote klokken op klaarlichte dag gestolen: 'Ik sta een dag voor niks te werken'

'Ik zet de klokken met mooi weer vaak buiten voor de winkel', vertelt eigenaar Thom Prins van de klokkenwinkel Licht & Accessoires. 'Het was redelijk druk in de winkel vrijdagmiddag. Ik liep rond 15.00 uur even naar buiten en zag dat er één klok miste.' De ondernemer dacht niet gelijk aan diefstal. 'Misschien was er wel iemand binnen met de klok.'

Toen Prins binnen verder ging met zijn werk en toevallig naar buiten keek, zag hij een jongeman op een scooter nog zo'n klok wegpakken. Prins snelde naar buiten en startte een achtervolging. 'De overbuurman van de beddenzaak schoot te hulp en samen renden we achter de dief aan', zegt Prins. Ook de visboer op de hoek kreeg lucht van de diefstal en sprong op zijn mountainbike. 'We hadden de dief bijna te pakken. Maar zo'n scooter gaat zo snel, dat is niet bij te houden.' Uiteindelijk wist de dief te ontsnappen, hij ging ervandoor via de Koninginneweg en toen linksaf de Jozef Israëlweg op in de richting van de Willy Sluiterstraat.

'Hele dag voor niks gewerkt'

De klokken hebben bij elkaar een waarde van 240 euro. 'Dat is zonde, je staat gewoon de hele dag voor niks hard te werken.' Maar het gaat ook om de brutaliteit, vindt Prins. 'Mensen moeten dit gezien hebben op zo'n klaarlichte dag. Een jongen op een scooter met een klok van bijna een meter doorsnee. Ik heb alle hoop dat er vandaag veel tips komen en dat de dief in de kraag gevat wordt.' De politie onderzoekt camerabeelden in het centrum en roept getuigen op zich te melden.