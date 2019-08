Van Barneveld onderuit tegen Van Gerwen in zijn laatste World Series-wedstrijd

De Haagse darter Raymond van Barneveld heeft in het verre Nieuw-Zeeland de finale van de New Zealand Darts Masters verloren van landgenoot Michael van Gerwen. De Brabantse wereldkampioen Van Gerwen was in Hamilton met 8-1 te sterk voor Van Barneveld. Het was de laatste World Series-wedstrijd voor de Haagse darter.

In de aanloop naar de finale rekende Van Barneveld in de kwartfinale af met Daryl Gurney (8-6). In de halve finale was de Haagse darter, die bezig is aan zijn laatste jaar, met 8-5 te sterk voor James Wade. Van Barneveld stond de afgelopen vijf jaar maarliefst drie keer in de finale in Nieuw-Zeeland.

'Ik ben de PDC dankbaar dat ik de kans heb gekregen om de sport waar ik van hou overal ter wereld te promoten,' schrijft Van Barneveld op Twitter na de finale. 'Vanaf de eerste wedstrijd in 2013 in Dubai tot de laatste hier in Hamilton, het was altijd een genoegen.' Ook bedankt Van Barneveld zijn fans. 'Ik heb overal in de wereld vrienden gemaakt en de kans gehad om leden van de Barney Army te ontmoeten. Ik wil al mijn fans over de hele wereld bedanken voor de support.'

'Schitteren op WK'

Van Barneveld gaat zich nu richten op de Pro Tours en hoopt zich te kwalificeren voor nog meer Euro Tours om zich daarmee te plaatsen voor het Europees Kampioenschap. 'Ik hoop uiteindelijk nog te schitteren op het wereldkampioenschap. Love you all', besluit Van Barneveld.

