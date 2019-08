Quick Boys en Noordwijk gelijk op debutantenbal, Rijnsburg en Katwijk winnen

Vlak voordat de wedstrijd tussen Quick Boys en Noordwijk begon, staken de supporters het nodige vuurwerk af. In de duinen moest zelfs een brandje worden geblust.



De eerste treffer van het duel kwam op naam van de nieuwe Quick Boys-speler Jesper de Vré. De middenvelder kopte een hoekschop binnen. Zijn treffer zorgde ook meteen voor de 1-0 ruststand.

Van Staveren

Noordwijk begon scherp aan het tweede gedeelte van het duel. Zo kreeg de ploeg van trainer Kees Zethof meteen een grote kans toen Sabir Achefay een bal voorgaf op Nick van Staveren. De aanvallers schampte de bal naast. Van Staveren knalde in de volgende aanval ook nog een bal in het zijnet. Quick Boys was gewaarschuwd.

Tien minuten na de thee was het uiteindelijk wel raak voor de Noordwijkers. Uit een corner werkte Rob Overvliet de bal achter Quick Boys-keeper Paul van der Helm. De 1-1 bleef tot het einde van het duel staan.

Rentree na een jaar schorsing

Wel maakte Martin van Eeuwijk na een voetballoos jaar zijn rentree op de amateurvelden. Hij verving Raymond de Waard na zeventig minuten. Van Eeuwijk was een jaar geschorst nadat hij zijn tegenstander in het been had gebeten.

Favoriet Katwijk trad aan zonder spits Marciano Mengerink. De aanvaller had nog te veel last van een enkelblessure. De nieuw aangetrokken aanvaller Roland Bergkamp begon in de spits bij de Krombewoners.

Katwijk wint op Houtrust

Katwijk verdeelde de doelpunten netjes over beide helften. Mike van den Ban opende na 35 minuten de score op sportpark Houtrust. Hij rondde een prima aanval van dichtbij af.

Vlak na rust gooide Katwijk de wedstrijd in het slot. Verdediger Michiel van Dam kopte een voorzet van Rick van der Meer achter Scheveningen-doelman Wesley Zonneveld.

Opstootje

Scheveningen deelde vervolgens wel wat speldenprikjes uit. Maar Katwijk-doelman Ricardo Kieboom hoefde maar weinig in actie te komen. Wel was er nog een opstootje tussen de aanvoerders van beide team. Levi Schwiebbe en Robbert Susan ontvingen beide een gele kaart daarvoor.

Rijnsburgse Boys is het seizoen goed begonnen met een overwinning op De Treffers. De Groesbekers kwamen achter nadat Joel Tillema de 1-0 uit een strafschop maakte. Die benutte penalty zorgde tevens voor de ruststand.

Treffer van de Treffers

De Treffers kwamen meteen na rust op gelijke hoogte. Lowie van Zundert profiteerde van balverlies op het Rijnsburg-middenveld en rondde beheerst af. Daarna waren de Gelderlanders iets gevaarlijker dan de Bollenstreek-bewoners. Zo werd er een bal van de doellijn gehaald door Jordy Strooker.

Drie minuten voordat de officiële speeltijd voorbij was, zette Jongeneelen de Middelmors in vuur en vlam. Hij schoot de 2-1 in de kruising en zorgde ervoor dat de drie punten in Rijnsburg bleven.

Scoreverloop wedstrijden tweede divisie:

14.30 uur:

Scheveningen - Katwijk: (0-2)

0-1 Mike van den Ban

0-2 Michiel van Dam

15.00 uur:

Rijnsburgse Boys - De Treffers: (2-1)

1-0 Joel Tillema (strafschop)

1-1 Lowie van Zundert

2-1 Jeffrey Jongeneelen

15.30 uur:

Quick Boys - Noordwijk: 1-1 (0-1)