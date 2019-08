Ter Leede verslaat VVSB in Bollenstreekclash, FC Lisse verliest openingsduel in Zeeuws-Vlaanderen

Dankzij twee mooie aanvallen in het eerste kwartier na rust, heeft Ter Leede met 2-0 gewonnen van buurman VVSB. De Sassenheimers waren de minst slechte ploeg in een onaantrekkelijk duel. FC Lisse is zonder punten teruggekeerd uit Zeeuws-Vlaanderen. Na negentig minuten voetballen stond er een 1-0 score voor thuisploeg Hoek op het scorebord.

Het leek of beide debutanten in de derde divisie koudwatervrees hadden. Hoofdklasse-kampioen Ter Leede en tweede divisie-degradant VVSB speelden gezapig en vooral in het eerste bedrijf waren er amper kansen te noteren in Sassenheim. Het meest opvallende was dat de Noordwijkerhoutse aanvaller Mo El Osrouti geblesseerd het veld moest verlaten. Hij mistte het grootste gedeelte van het vorige seizoen ook al door een blessure.

In het eerste kwartier na rust nam Ter Leede na twee goede aanvallen afstand van VVSB. In de 55ste minuut rondde Omar Limon een mooie aanval af, drie minuten later mocht Robert Steemers hetzelfde doen. De Noordwijkerhoutse tegenstander kon daarna geen vuist maken. Ter Leede bleef makkelijk op de been en pakte zo de eerste drie punten in de derde divisie.



Lisse met tien man

FC Lisse is het nieuwe seizoen in mineur begonnen. De ploeg uit de Bollenstreek verloor met het kleinste verschil van Hoek. Het laatste kwartier stonden de geel-blauwen met tien man na een rode kaart voor Kubilay Köylü.

In dat laatste kwartier namen de Zeeuwen afstand van de Zuid-Hollanders. Uit een voorzet van Erwin Franse kopte Abdoe Abdenbi in de 85ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd tegen het net. In het restant kon Lisse geen tegendoelpunt meer forceren.

Scoreverloop wedstrijden derde divisie:



Ter Leede - VVSB: 2-0 (0-0)

1-0 Omar Limon

2-0 Robert Steemers

Hoek - FC Lisse: 1-0 (0-0)

1-0 Abdoe Abdenbi

