VVD-onderhandelaar Floor Vermeulen: 'Formatie Zuid-Holland had sneller gekund'

De formatie in Zuid-Holland had sneller gekund als partijen eerder hun conclusie hadden getrokken. Dat stelde hoofdonderhandelaar Floor Vermeulen (VVD) zaterdag in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester van mediapartner Den Haag FM. Afgelopen dinsdag presenteerde de coalitie van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA hun akkoord 'Elke dag beter. Zuid-Holland.' Daarmee is Zuid-Holland de laatste provincie in Nederland die een akkoord heeft gesloten.

Volgens Vermeulen had de formatie sneller gekund, als bijvoorbeeld de ChristenUnie & SGP sneller een keuze zou hebben gemaakt tijdens de gesprekken met Forum voor Democratie, VVD en CDA. 'We hebben met ChristenUnie & SGP twee à drie weken gesproken en eigenlijk denk ik dat er wel eerder geconcludeerd had kunnen worden dat dat niet ging werken. De partij heeft er ook redelijk vaak over gediscussieerd – ook intern. Dat soort dingen, dan denk ik: we zijn wel heel lang met elkaar bezig geweest. Dat is misschien zonde geweest. Maar aan de andere kant: we hebben het wel echt geprobeerd.'

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart, vijf maanden geleden, werd Forum voor Democratie de grootste partij van Zuid-Holland. De partij maakte samen met VVD en CDA een voorlopig akkoord, maar er ontbrak nog een vierde partij om een meerderheid te vormen. ChristenUnie & SGP schoof aan de onderhandelingstafel, maar stapte na een paar weken uit de besprekingen. Toen ook het CDA de handdoek in de ring gooide, gaf ook informateur Hans Wiegel zijn opdracht terug. Daarop begon de formatie weer opnieuw, met nu de VVD in de lead. Die partij wist vervolgens wel een coalitie te vormen.

