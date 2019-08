Festival in Haagse centrum als eerbetoon aan overleden straatmuzikant Chuck Deely

Er is alle ruimte voor street art tijdens het festival Streets of Chuck Deely. | Foto: Omroep West

Festival: The Streets of Chuck Deely

'Iedereen kende Chuck Deely. Als je hier liep, wist je dat hij speelde. Dit festival is hartstikke leuk. Ik ben er speciaal voor gekomen', vertelt een bezoeker van nieuwe Haagse straatfestival Streets of Chuck Deely, een eerbetoon aan de beroemde Haagse straatmuzikant in de Grote Marktstraat in Den Haag.

'Het grappige was toen hij er niet meer was, gingen de mensen hem missen. Normaal gesproken liepen sommigen hem ook hem voorbij. Nu krijg ik toch de reactie: 'Dit festival was hard nodig, want het was een legende, die man', zegt organistor Robert-Jan Rueb.

De bekende Haagse straatmuzikant Chuck Deely overleed in januari 2017 op 62-jarige leeftijd. Hij speelde jarenlang met zijn gitaar op de straat in de stad, bijvoorbeeld tegenover de HEMA in de Grote Marktstraat.

Acht locaties

Een man die met houtskool een zwarttekening heeft gemaakt is blij met het festival. 'Het is gaaf. En goed om met z'n allen nog een keer aan Chuck te denken en een feestje van te maken. Lijkt mij een goed idee om het elk jaar terug te laten komen. Gaaf, al die verschillende dingen zoals muziek en kunst.'

Onder anderen Tim Knol, Son Mieux, Janne Schra en Vince Irie stonden op het programma. Tijdens het festival zal er op acht locaties in de Grote Marktstraat muziek te horen zijn en er is ook dans, theater en street art. De dag wordt afgesloten op de Grote Markt. Feestvierders kunnen daar nog tot 23.00 uur terecht.

'Memorabel figuur'

Rueb was eerder op Radio West duidelijk waarom Chuck een eigen festival verdiend: 'Het is een memorabel figuur, iedereen mist hem in de stad. Dat betekent dat hij toch legendarisch is en dan is het een goed idee om daar een mooi feestje van te maken om hem te herinneren. En daarbij een heel mooi festival toe te voegen aan de Haagse kalender.'