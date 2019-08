Gedeelte Zuid-Holland ontvangt ten onrechte NL-Alert vanwege mogelijk vrijgekomen asbest

Een deel van het noorden van Zuid-Holland heeft zondagavond ten onrechte een NL-Alert ontvangen vanwege mogelijk vrijgekomen asbest bij een brand in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland zegt dat het NL-Alert bedoeld is voor mensen tot 300 meter ten zuiden van de brand. Mensen in Zuid-Holland die het bericht hebben ontvangen, kunnen het alarm daarom 'absoluut negeren.'

De brand ontstond in een oude schuur aan de Poststraat in Nieuw-Vennep. Omdat het gaat om een oude schuur, waar mogelijk asbest in zit verwerkt, heeft de brandweer uit voorzorg een NL-Alert afgegeven. 'Veel mensen stonden in de rook te kijken naar de brand. Mede om die mensen weg te krijgen is er gekozen voor een NL-Alert.' Het NL-Alert geldt alleen voor Nieuw-Vennep. De brand is inmiddels onder controle, al komt er nog wel wat rook vrij.

Op social media zeggen veel mensen de waarschuwing ook te hebben ontvangen in onder andere Leiden, Voorhout en Hillegom. Volgens de woordvoerder heeft dat te maken met omliggende zendmasten, waardoor ook mensen buiten het gewenste gebied het bericht hebben ontvangen. Hoe het precies kan dat er ook meldingen zijn verstuurd ver buiten het gewenste gebied is onduidelijk. Een speciaal team doet nu metingen om uit te sluiten of er ook daadwerkelijk asbest is vrijgekomen.