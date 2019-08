Westland dichtstbebouwde gemeente van Nederland

Westland is de dichtstbebouwde gemeente van Nederland. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2015 ruim 76 procent van het Westlandse grondgebied is bebouwd met woningen en bedrijfsruimtes. De toppositie komt vooral door de kassenbouw, want op 48 procent van het grondgebied van de gemeente staan kassen. Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn nog lang niet zo bebouwd, maar staan wel in de top drie van gemeenten waar de meeste grond voor woningbouw is bijgekomen.

In heel Nederland is er tussen 1996 en 2015 bijna zestigduizend hectare bijgekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 120 duizend voetbalvelden. In 1996 was 433,4 duizend hectare, of 13 procent, van ons land bebouwd. Dat is tot 2015 gegroeid tot 14,6 procent, oftewel 492,6 hectare. Negentig procent daarvan bestaat uit nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.

De gemeenten waarvan een groot deel van de grond bebouwd is, zijn vooral de grote steden. Toch zijn er wat kleinere gemeenten die er bovenuit steken. Zo is de gemeente Westland dankzij alle kassen meer bebouwd dan Den Haag.

Vinexwijken

In de periode die door het CBS is onderzocht, is in alle Nederlandse gemeenten het woonoppervlak gegroeid of tenminste gelijk gebleven. Voor Vinexwijken zorgden voor een flinke groei. In Den Haag nam het oppervlakte woongebied tussen 1996 en 2015 met 24,7 procent.

De grootste groei was echter te vinden in de randgemeenten. Zo nam het woonoppervlak in Pijnacker-Nootdorp met maar liefst 81 procent toe. Daarmee moest de gemeente alleen Barendrecht voor zich dulden dat zijn woongebied met 91 procent zag toenemen. Een derde plek in de lijst was er voor Lansingerland met een groei van 71 procent.

Boeren moeten veld ruimen

De nieuwe bebouwde terreinen gaan volgens het CBS voor negentig procent ten kosten van landbouwgrond. CBS-onderzoeker Cor Pierik zegt in De Volkskrant dat het tempo waarin Nederland versteent ervoor zorgt dat 'jaarlijks gemiddeld tussen de honderd en honderdvijftig boeren het veld moeten ruimen'.

Dat hoeft niet altijd slecht nieuws te zijn, nuanceert Pierik: 'Er zijn veel boerenbedrijven waar geen bedrijfsopvolger is. Voor sommige daarvan komt het helemaal niet slecht uit als de gemeente langskomt om grond te kopen.' In de meeste gevallen kan het echter een aderlating zijn. 'Zeker als families daar zes of zeven generaties hebben gewoond en dan het veld moeten ruimen voor woningbouw.’