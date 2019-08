Vijftig meter lange wheelie kost Katwijker 300 euro

Een wheelie van vijftig meter op de Hoorneslaan in Katwijk komt een motorrijder duur te staan. Hij werd veroordeeld tot 300 euro boete en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden wegens gevaarlijk rijden. De Katwijker (27) die maandag bij de kantonrechter in Den Haag terechtstond vindt het ook gevaarlijk in het verkeer. 'Maar ík was het niet', zegt hij tegen de rechter. Toch werd hij veroordeeld.

Volgens de agent die het had gezien, was er destijds ook ander verkeer in de buurt. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de Katwijker met zijn stunt niet alleen zichzelf, maar ook dat andere verkeer in gevaar bracht. Een motor die slechts op het achterwiel balanceert, is namelijk veel instabieler dan een motor die gewoon op twee wielen rijdt.

Als er een plotselinge noodzaak zou zijn om te remmen dan schiet een motorrijder met één wiel onderuit of hij moet eerst het voorwiel naar de grond brengen. Daarmee gaat kostbare reactietijd verloren, aldus het OM.

Aan het werk

De Katwijker, die ondertussen zijn opvallende motor heeft ingeruild voor een meer alledaagse scooter, betwist niet dat een wheelie maken gevaarlijk is. Maar hij was op het bewuste moment in maart 2017 aan het werk, zei hij. Dus hij kon het niet zelf zijn geweest die de wheelie maakte op de motorfiets waarvan het kenteken door de politie was gezien.

Omdat hij niet aannemelijk kon maken dat hij inderdaad op het bewuste tijdstip aan het werk was, achtte de kantonrechter hem toch schuldig. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Vrienden er niet bij lappen

Na de zitting vertelde de Katwijker aan aanwezige verslaggevers dat hij zijn vorige motor regelmatig uitleende aan zijn broer en aan vrienden. Naar eigen zeggen wilde hij die 'er niet bij lappen' en zou hij daarom niet aan justitie verteld hebben dat hij zijn motor wel eens aan anderen uitleende.

