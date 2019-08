Gezakte scholier daagt school voor rechter om herexamen

Om alsnog te slagen voor zijn havo-diploma had Mohammed (19) van het Stanislascollege in Pijnacker een 5,7 nodig voor het biologie-herexamen. Helaas haalde hij slechts een 5,6. Hij eist nu bij de rechter dat de middelbare school een andere docent zijn antwoorden opnieuw laat beoordelen.

'Het is natuurlijk ontzettend zuur als je op één tiende punt zakt voor je diploma', zegt de begripvolle rechter maandagochtend tijdens het kort geding bij de Haagse rechtbank. De scholier uit Den Haag zit samen met zijn ouders en zijn advocaat in de zaal. Mohammed zegt dat het Stanislascollege niet open is geweest over de beoordeling van het biologie-herexamen. 'Er werd gezegd dat ik 45 punten kreeg voor het biologie-examen, maar uiteindelijk waren het er vier minder.'

Het conflict met het Stanislascollege draait om twee vragen uit het examen. De ene ging over de lengte van de snavel van een Kanoet. De ander over de hoeveelheid energie die een trekvogel gebruikt tijdens zijn jaarlijkse vlucht naar het zuidelijk halfrond. Volgens de Haagse scholier heeft hij voor zijn antwoorden te weinig punten gekregen.

Volgens het boekje

Het Stanislascollege vindt dat de beoordeling van het herexamen van de Haagse scholier volgens het boekje is gegaan. 'Ik snap eigenlijk niet waarom we hier zitten', zegt Jan-Willem van Poortvliet, de rector van de school tijdens het kort geding. 'We willen niets liever dan dat onze leerlingen slagen, maar we moeten ons houden aan de voorschriften.'

Hij vertelt dat de docenten vanwege de klachten van de scholier en zijn ouders nog eens opnieuw naar de antwoorden hebben gekeken, maar dat ze niets aan de puntentoekenning konden veranderen. Ook is er een gesprek geweest met de scholier en zijn ouders waarin alles netjes zou zijn uitgelegd. Volgens de school heeft zij ook niet de bevoegdheid om het herexamen van de scholier opnieuw te beoordelen. Dat zou de onderwijsinspectie moeten doen. De uitspraak van de rechter volgt op 9 september.

Zo werkt het nakijken van een eindexamen volgens het College voor Toetsen en Examens: Je eigen docent kijkt je eindexamen na volgens een officieel antwoordformulier. Vervolgens gaat het examen naar een tweede corrector van een andere school, die ook het examen nakijkt. Tijdens de correctie hebben leraren niet meer de rol van docent/begeleider, maar zijn ze beoordelaar. Het kan voorkomen dat een docent niet zeker weet of een bepaald leerlingantwoord goedgekeurd mag worden. Dit kan dan besproken worden binnen de vaksectie en/of met collega's van andere scholen.

