Knooppunt Holland: Route Johan & Floor Vermeulen op Voorne-Putten

Deze week fietst Johan samen met Floor Vermeulen een route over het dubbeleiland Voorne-Putten. Floor Vermeulen is gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en heeft verkeer, vervoer, bestuur en maatschappij in zijn portefeuille. Floor is pas 35, maar heeft er al heel wat jaren politieke ervaring opzitten. Zo was hij vijf jaar fractievoorzitter voor de VVD in de Provinciale Staten en vervolgens vier jaar gedeputeerde. Deze functie zal hij ook de komende jaren vervullen.

Johan en Floor beginnen hun route bij knooppunt 86 in Oudenhoorn. Daarvandaan fietsen ze naar Farm Frites, de grote frietfabriek in Oudenhoorn. Samen met de Provincie Zuid-Holland, telers op Voorne-Putten en kennisinstellingen zitten zij in het project Groene Cirkels. Zij gaan samenwerken aan reductie van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen.

De route gaat verder naar Hellevoetsluis, met meerdere havens en de vele terrassen een gezellige vestingstad om te bezoeken. In en om Hellevoetsluis is van alles te doen. Op de site van Hellevoetsluis lees je meer over leuke plekjes en evenementen die er georganiseerd worden.

Tinte en Brielle

Floor en Johan bezoeken vervolgens een slateler in het dorpje Tinte. Samen met nog zo'n vijftig andere telers zit deze teler in een coöperatie die als doel heeft de producten lokaal af te zetten. Zowel voor particulieren, lokale supermarkten als lokale horeca. Wil je meer weten over dit initiatief, kijk dan op De Proef Schuur.

Via een mooie omweg (knooppunten 9, 8 en 7) gaat de tocht verder naar knooppunt 11 in Brielle. Op 'beleef Brielle' vind je meer over wat er allemaal te zien en te doen is in deze vestingstad. Een stad die zeker het bezoeken waard is met maar liefst 371 rijksmonumenten en 43 gemeentelijke monumenten. Een mooie dag voor Brielle is 1 april, in 1572 Bevrijdingsdag voor deze stad, die nog jaarlijks heel uitgebreid gevierd wordt.

Lees op de site van de provincie Zuid-Holland meer over de provincie en gedeputeerde Floor Vermeulen.

