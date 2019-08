Politie lost waarschuwingsschot na melding vuurwapen in auto

De Haagse politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 25-jarige man aangehouden na een melding van een vuurwapen in een auto. De man werd aangehouden in de Teijlerstraat in Den Haag. Bij de aanhouding loste een agent een waarschuwingsschot.

Nadat de politie zondagavond een melding binnenkreeg dat er in Nootdorp vermoedelijk een automobilist met een vuurwapen rondreed, begon de zoektocht. Het kenteken van de auto werd in opgeslagen in het kentekenscansysteem van de politie.

Later in de nacht werd de auto gezien op de A4. Uiteindelijk werd de bestuurder op de Teijlerstraat staande gehouden voor een controle. Omdat er mogelijk een vuurwapen in de auto aanwezig was, gaven agenten de man aanwijzingen om uit te stappen. Omdat de man niet deed wat de politie zei, werd een waarschuwingsschot gelost.

Xtc

Uiteindelijk koos de man eieren voor zijn geld en werd hij om 2.40 aangehouden. In de auto werd geen vuurwapen aangetroffen maar wel een aantal xtc-pillen. Deze zijn in beslag genomen. De man is aangehouden voor het in het bezit hebben van verdovende middelen.