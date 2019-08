OM: 'Euthanasie op dementerende vrouw was moord'

Het is de eerste keer dat een arts vervolgd wordt voor euthanasie sinds de wet over de toetsing in 2002 inging. De vrouw had twee verschillende wilsverklaringen afgelegd over het moment waarop zij euthanasie wenste. Volgens justitie was het niet honderd procent duidelijk of de persoon in kwestie op dat moment euthanasie wenste. Toch vindt het OM dat de arts naar eer en geweten gehandeld heeft.

De vrouw was al enige tijd dementerend toen ze in de zorginstelling opgenomen werd. Op het moment dat er dementie bij de vrouw wordt gediagnostiseerd stelde ze een wilsverklaring op. In die verklaring staat dat zij euthanasie wil op het moment dat zij vanwege dementie moet worden opgenomen in een verpleeghuis. Later voegt ze daar aan toe: 'En als ik zelf de tijd daar rijp voor acht.' De vrouw had in het verpleeghuis regelmatig gezegd te willen sterven, maar ook verschillende keren gezegd niet dood te willen.

Slachtofferverklaring dochter

Tijdens de rechszaak las de officier van justitie een slachtofferverklaring van de dochter van de overleden patiënt voor. De dochter steunt de voormalige verpleeghuisarts (68) die het leven van haar moeder beëindigde.