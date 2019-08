VVD'er Floor Vermeulen: 'Als Rutte belt, zeg ik ja'

Op de vraag van Knooppunt Holland-presentator Johan Overdevest of hij ooit staatssecretaris of minister zou willen zijn, antwoordt Vermeulen positief. 'Nou, dat zou hartstikke leuk zijn. Ik zou het natuurlijk heel mooi vinden als dat een keer zou gebeuren.'

Wel realiseert de VVD'er zich dat het aanpoten is als staatssecretaris of minister. 'Het is wel echt een ontzettend zware baan. Als gedeputeerde is het natuurlijk ook hard werken, maar als je echt in de landelijke politiek zit... Je moet echt weten waar je aan begint', aldus Vermeulen. 'Er wordt weleens gezegd, er zijn twee mooie dagen in het leven van een minister of staatssecretaris, dat is de dag dat je begint en de dag dat je weer weggaat. Met een functie als gedeputeerde zit je toch net wat meer in de luwte.'

Belletje van Rutte

Bovendien zegt Vermeulen dat het niet gemakkelijk is om staatssecretaris of minister te worden. 'Het is een enorme tombola. Je moet maar net gebeld worden op het juiste moment voor de juiste functie.'

De komende jaren zal Vermeulen als gedeputeerde verantwoordelijk zijn voor verkeer en vervoer en daar lijkt maar één iemand verandering in te kunnen brengen. Wanneer Johan Overdevest aan Vermeulen vraagt wat zijn antwoord zou zijn als premier Mark Rutte hem nu zou bellen, antwoordt hij stellig. 'Ja. Als Rutte belt dan zeg ik ja. Natuurlijk.'