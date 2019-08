'Achtergelaten' kinderen: dit gebeurt er met een zorgmelding van de politie

Wanneer de politie kinderen tegenkomt in gevaarlijke situaties wordt er een zorgmelding gedaan. Zo ook zondagavond, toen een 4-jarig jongetje urenlang op het politiebureau Scheveningen had gezeten zonder zijn ouders. Pas in de loop van de nacht is er voor het eerst contact geweest met één van hen. Afgelopen vrijdag werd er ook een zorgmelding gedaan toen er een jongetje van twee in een hete auto was achtergelaten. Maar wat gebeurt er dan precies? Omroep West beantwoord vier vragen over zorgmeldingen.

Wanneer wordt er een zorgmelding gemaakt?

Organisaties kunnen een zorgmelding doen als zij zich zorgen maken over personen of kinderen. 'De politie doet eigenlijk altijd een melding als we een incident hebben waar kinderen bij betrokken zijn', vertelt agent Johan Dubbeldam. De meeste zorgmeldingen worden door de politie gedaan. Ook kun je zelf een melding doen, bij Veilig Thuis bijvoorbeeld.

Wat gebeurt daar dan mee?

De melding komt terecht bij een zorginstelling of de gemeente. Als er kinderen bij betrokken zijn, gaat de melding naar Veilig Thuis. Daar wordt eerst gekeken hoe ernstig de situatie precies is. Dan kan Veilig Thuis zelf een onderzoek starten, maar een melding kan ook worden doorgestuurd naar een lokale hulpverlener.

Worden kinderen dan uit huis geplaatst?

'Ouders zijn altijd bang dat kinderen gelijk uit huis geplaatst worden. Dat is niet het geval', zegt Johan. 'Het kan zijn dat Veilig Thuis belt, of dat er even wordt meegekeken.' Veilig Thuis laat weten dat zij altijd de ouders op de hoogte stellen van het onderzoek. Vaak is er volgens Johan hier bij ouders de meeste verwarring over: 'De politie moet daarom goed uitleggen waarom zo'n melding wordt gedaan. Dan hebben ouders er vaak wel begrip voor.'

Wanneer wordt er actie ondernomen?

Als uit onderzoek van Veilig Thuis blijkt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, worden er vervolgstappen gezet. Ouders kunnen verwezen worden naar maatschappelijke hulpverlening. Dat is dan nog op vrijwillige basis. Bij ernstige zaken wordt de Raad voor de Kinderbescherming geïnformeerd, of wordt er een melding gedaan bij de politie.

