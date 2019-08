Wethouder: 'Dichtstbebouwde Westland wordt steeds groener'

'De cijfers kwamen niet als een verrassing', aldus Gardien-Reinders. 'We zijn een gebied met veel economische bedrijvigheid, dat brengt nu eenmaal bebouwing met zich mee. De helft van de bebouwing wordt dan ook ingenomen door kassen.'

Maar volgens haar doet de gemeente er alles aan om meer groen in het gebied te krijgen. 'Juist in nieuwe woonwijken, die gebouwd worden op plekken waar eerst kassen stonden, zorgen we dat er veel natuur en groen komt. We gaan daar in de toekomst nog strikter op toezien. Daarnaast zijn er plekken waar we vanaf blijven. We hebben bijvoorbeeld een prachtige kuststrook, die moet vooral zo blijven.'

Meer groen

De vergoening gaat natuurorganisaties niet snel genoeg. 'Net als dat mensen familie nodig hebben en dat ze af en toe moeten rusten, hebben ze ook natuur nodig om goed te kunnen functioneren', reageert Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland. 'Als er te weinig groen is, zijn er allerlei nare gevolgen. Denk aan stress, depressies, egoïsme, maar ook asociaal gedrag. De verhouding bebouwing en natuur moet in balans zijn en in het Westland is die balans zoek.'

