Dode bij steekpartij in centrum Den Haag: 'Nog geen verdachte aangehouden'

Bij een steekpartij in een appartementencomplex aan de Uilebomen in het centrum van Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een man om het leven gekomen. De politie was rond 5.00 uur naar de Uilebomen gegaan nadat iemand meldde dat er een steekincident had plaatsgevonden.

Er werd vanwege de ernst van de situatie nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer bleek niet meer te redden.

'Er is nog geen verdachte aangehouden', laat een politiewoordvoerder weten. In de omgeving is gezocht naar een dader maar vooralsnog zonder succes. Wat er aan het steekincident vooraf ging, is niet bekend. De politie doet onderzoek. De Uilebomen is hiervoor tijdelijk gedeeltelijk afgesloten.

Stomverbaasd

Omwonenden zijn dinsdagochtend stomverbaasd over wat er zich in hun buurt heeft afgespeeld. 'Het is hier een paar meter verder gebeurd, maar ik heb er echt niets van meegekregen', vertelt een van de buurtbewoners. 'Het gebouw is enkele jaren geleden gebouwd en vooral bedoeld voor mensen die alleen wonen. Maar daar merk je niets van. Het is hier altijd heerlijk rustig.'