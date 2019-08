Syriër Ahmed wil geen uitkering: 'Ik wil het zelf verdienen'

Een poster met daarop vier vrolijke kinderen doet de man die ernaar kijkt bijna doen huilen, het zijn de neefjes en nichtjes van deze man. De kinderen zijn achtergebleven in de Syrische stad Aleppo terwijl hij op de vlucht sloeg voor de gruweldaden van IS en president Assad. Het gaat om de 34-jarige Ahmed Nacher Alnam, inmiddels vier jaar in Nederland.

Ahmed woont in Den Haag en is van beroep etaleur. Voor de televisieserie De Collega’s ontmoette hij zijn vakgenoten van de Bijenkorf in Den Haag. Na de opnames probeerde hij via een sollicitatie een baan te krijgen, maar dat lukte niet.

Wat rest is blijven solliciteren met ontvangst van een uitkering, een lager gewaardeerde baan accepteren of opnieuw studeren. 'Ik wil geen uitkering, want dit voelt voor mij als mislukken, ik wil het zelf verdienen', vertelt Ahmed wanneer we hem opzoeken. En zo denken er meer van de 20.000 statushouders (asielzoekers met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning), want één op de tien statushouders heeft werk, meldt het CBS.

Eigen kapperszaak

Wanneer we Ahmed bezoeken in Voorburg zien we hem in een wat ongemakkelijke pose achter de winkelruit van kapsalon Evolution aan de Koningin Julianalaan. Schijn bedriegt, het is niet de etaleur die aan het werk is, maar de ondernemer die iets verandert aan zijn eigen etalageruit. Kortom: Ahmed heeft zijn eigen kapperszaak geopend en staat twaalf uur per dag op zijn benen om zijn klanten van nieuwe coupe te voorzien. 'Ik heb alles verloren en dat gaat me geen tweede keer gebeuren.'

Het kappersvak is hem niet onbekend, Ahmed heeft in Syrië naast een etaleur beroepsopleiding ook een kappersopleiding afgerond, en werkte elf jaar als kapper in Aleppo en Delft. 'Het is een mooi vak en daarom bedank ik alle werkgevers die mij hebben afgewezen wanneer ik solliciteerde op de functie als etaleur, het openen van een eigen kapperszaak is een droom die uitkomt.'

Concurrenten stapje voor

De kapperszaak is modern ingericht en bij binnenkomst staat je gelijk een kop thee of koffie te wachten. Gevolgd door een gezellig praatje doet de zaak niet onder aan menig kapper in dorpsstraat of stadscentrum. Maar de geur van jasmijn, saffraan en orchidee maakt het tot iets oriëntaals net als de Arabische muziek die zachtjes op de achtergrond te horen is.

Ahmed vervolgt zijn verhaal tijdens het scheren van een klant, 'om als ondernemer te overleven in Voorburg heb ik meer klanten nodig, want de huur van mijn pand is hoog.' Om zijn concurrenten een stapje voor te zijn denkt Ahmed aan alles gedacht te hebben. Zo is er een middag waarop kinderen geknipt kunnen worden, is er een aparte ruimte voor vrouwen en zijn er ruime openingstijden.

'Veilige toekomst'

Ahmed maakt zich nog elke dag zorgen om zijn familie in Syrië, de stad waarin ze wonen is totaal verwoest. Zijn neefjes en nichtjes zijn in leven en maken het naar omstandigheden goed maar het is nog niet veilig in Aleppo. Ahmed probeert ze vanuit Nederland (financieel) te helpen en werkt hard aan een hereniging. 'Ik wens ze hetzelfde toe als ik, een toekomst waarin ze zich veilig voelen met werk wat ze gelukkig maakt.'

Meer weten over Ahmed Nacher Alnan of over andere vluchtelingen die een dagje meelopen met een regiogenoot die hetzelfde beroep uitoefent? Kijk dan donderdag vanaf 17.00 uur naar de televisieserie De Collega’s.