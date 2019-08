'Het is ietwat uit de hand gelopen', ADO-fans nog steeds overspoeld met knuffels voor zieke kinderen

Het blijft storm lopen met de ADO-knuffelactie. Zelfs na de berichten dat er al meer knuffeldieren zijn ingezameld dan er 15 september in de Kuip - tijdens de competitiewedstrijd van ADO tegen Feyenoord - mogen worden uitgestrooid over het vak met zieke kinderen. 'Maar alle knuffels krijgen een tweede leven', benadrukt een trotse Jacco van Leeuwen. Hij is voorzitter Jacco van Leeuwen van de ADO-supportersvereniging.

Het idee om zieke kinderen te overladen met knuffeldieren ontstond drie jaar geleden. Ook toen voetbalde ADO in september in de Kuip tegen Feyenoord. Dat was toen de zogenoemde 'Sophiadag'. Een keer per jaar organiseert de Rotterdamse voetbalclub een dagje uit voor patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis. Om deze kinderen eens extra te verwennen, besloten ADO-fans toen knuffels in te zamelen en uit te strooien over het vak met de zieke kinderen.

De actie was een groot succes, maakte veel los en werd zelfs genomineerd voor de prestigieuze FIFA Fan Award. Nu dit jaar de Sophiadag weer samenvalt, besloten de ADO-fans deze actie nog eens dunnetjes over te doen. 'Maar het is ietwat uit de hand gelopen', lacht Van Leeuwen. 'Mensen gingen spontaan inzamelen. Nu hebben we 20.000 stuks binnen. Maar de een na de ander meldt zich aan dat 'ie ook nog een heleboel knuffels heeft liggen.'

Adopteren

De ADO-fans mogen echter 'slechts' 3000 tot 4000 knuffels meenemen om uit te strooien in de Kuip. Van Leeuwen, lachend: 'Anders sta je tien minuten na de wedstrijd nog steeds te gooien. Dan wordt het echt een zootje.'

Als oplossing voor het overschot hebben de ADO-supportersgroepen FCDH, Haagsche Bluf en Fansupport de actie 'adopteer een knuffelbeer voor 1 euro' bedacht. Zo willen ze zoveel mogelijk geld ophalen voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. 'Halen we 30.000 euro op, dan is het goed. Maar ook als we 10.000 euro ophalen, krijgen alle knuffels een tweede leven. We gaan niks weggooien.'

Andere goede kinderdoelen

Ook worden er gesponsorde knuffels aan andere goede kinderdoelen gegeven. 'We hebben al geleverd aan hospices, aan een gehandicapteninstelling, sinterklaasorganisaties, de Voedselbank. Eigenlijk allerlei instellingen waar je kinderen nog kan blij maken met een knuffel. Dus het is nog iets groter geworden dan alleen de 'Sophiadag'!'