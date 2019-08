Officieel tweede hittegolf in regio: 'Nooit eerder zo laat in het seizoen'

Eind juni noteerden we de eerste en vanaf deze dinsdag is er voor de tweede keer dit jaar sprake van een hittegolf in onze regio. Dat vertelt onze weerman Huub Mizee. Net na 13.00 uur werd de 30 graden gehaald, waarmee de hittegolf officieel is. 'En het is een bijzondere: nooit eerder was er zo laat in het seizoen een hittegolf in Nederland', zegt Mizee.

Weerkundigen spreken van een hittegolf als het vijf dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan de temperatuur drie dagen boven de dertig graden uitgkomt.

Maandag was dit nét het geval. 'Toen werd het 30 graden', vertelt Mizee. Deze dinsdag is het nog warmer. 'Drukkend warm ook, want de lucht is vochtiger geworden. Dat was bijvoorbeeld te zien aan het feit dat het 's ochtends vroeg wat nevelig was. De lucht is ook niet meer zo mooi blauw. Er zit wat stof in. Dat zal een beetje Saharazand zijn, hoog in de lucht. Je kunt het een beetje zien. Het is een beetje wazig, maar op zich is het wel zonnig.'

Plaknacht

Het wordt deze dinsdag 31 graden. Langs de kust staat een beetje wind van zee. 'Dat stelt niet zoveel voor, maar daardoor wordt het daar 27 of 28 graden.' Later op de dag komt er - net zoals maandagavond - wat meer bewolking opzetten. 'Dan is er een heel kleine kans op een enkele regen- of onweersbui.' Komende nacht klaart het op en blijft er een zwakke zuidoosten wind staan. 'Het blijft dan bijzonder warm met minima rond 19 graden.' Hij spreekt van een 'plaknacht'.

Woensdag begint de dag met zon. Later ontstaat er wat meer bewolking en wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. De wind draait dan langzamerhand meer naar het zuidwesten tot westen en dan zal het iets minder warm worden, rond 26 graden.

'Zaterdag wordt prima zomerdag'

Donderdag krijgen we nog wat koeler weer met enkele regen- en onweersbuien. 'Maar vrijdag en zaterdag loopt het kwik opnieuw op', vertelt Mizee. 'Zaterdag wordt opnieuw een prima zomerdag. Kortom, de laatste vakantieweek geeft ons nog heel veel zomers weer.'

LEES OOK: