Marokkaanse Nederlanders dupe van kinderalimentatieregels in Marokko

Abdelaziz Alaoui Mrani uit Den Haag is een van de mannen die hiermee te maken heeft. Hij woont al van kinds af aan in Nederland en heeft net als zijn ex-vrouw de Nederlandse nationaliteit. Hun dochters zijn hier geboren en opgegroeid. De scheiding is ook in Nederland geregeld. Wel hebben de Hagenaar en zijn ex allebei ook nog de Marokkaanse nationaliteit, simpelweg omdat ze daar geen afstand van kunnen doen.

Uit een brief die Alaoui Mrani recent onder ogen kreeg, staat dat hij zich moet melden bij de Marokkaanse rechtbank, omdat zijn ex-partner over de afgelopen jaren kinderalimentatie van hem eist. Alaoui Mrani zegt dat hij altijd netjes alimentatie in Nederland heeft betaald. Hij is vooral verbaasd over het feit dat de rechter in Marokko blijkbaar iets vindt van een Nederlandse alimentatiezaak. 'Wat heeft Marokko hier mee te maken?'

De man is onderhoudsplichtig in Marokko

Advocaat Jamal el Hannouche is gespecialiseerd in Marokkaans familierecht en heeft al veel Marokkaanse Nederlanders bijgestaan die in eenzelfde situatie terecht zijn gekomen als Alaoui Mrani. Bij zijn zaak is de advocaat echter niet betrokken. Dit soort alimentatiezaken worden volgens El Hannouche altijd door de vrouw aangespannen, omdat in Marokko alleen mannen 'onderhoudsplichtig' zijn. 'De overheid in Marokko betaalt niet mee aan de kosten van de kinderen en verwacht dat van de moeder ook niet en dus komen al deze kosten te liggen bij de man.'

Volgens de advocaat worden Marokkaans-Nederlandse vrouwen door Marokkaanse rechters doorgaans in het gelijk gesteld. De bedragen zijn vaak ook fors, omdat ze meestal met terugwerkende kracht over een periode van meerdere jaren worden opgelegd. Het gaat dan al gauw om duizenden euro's.

'Nederlands kinderalimentatiesysteem onrechtvaardig'

El Hannouche: 'Veel Marokkaanse Nederlanders vinden het Nederlandse kinderalimentatiesysteem onrechtvaardig. Vroeger kon het toegekende bedrag in Nederland zelfs uitkomen op nul euro. Tegenwoordig is er wel een minimum van 25 euro per maand voor één kind of 50 euro of meer voor twee kinderen, maar dat wordt begrijpelijkerwijs nog steeds als weinig gezien.'

Meestal gaat het volgens El Hannouche om zaken waar nog helemaal geen alimentatieregeling is getroffen, ook niet in Nederland. 'Je mag in Marokko procederen, omdat je als Marokkaan in Nederland altijd ook je Marokkaanse nationaliteit behoudt. Ook is er geen wet die zegt dat een kinderalimentatie-uitspraak over en weer erkend moet worden. Als er wel al een uitspraak in Nederland is in een alimentatiezaak, kan de Marokkaanse rechter dat nog eens dunnetjes over doen.'

Grote gevolgen voor mannen

De gevolgen van een alimentatievonnis in Marokko kunnen groot zijn. Een man met zo'n uitspraak aan zijn broek kan het land niet meer in komen, of - als hij wel naar Marokko gaat - de kans lopen door de overheid te worden gegijzeld totdat hij het volledig opgelegde bedrag aan alimentatie heeft betaald. 'En als de gegijzelde dat al zou willen betalen, is nog de vraag of hij het kán betalen', zegt de advocaat.

De ex-vrouw van Abdelaziz Alaoui Mrani zegt in een reactie dat haar ex-man de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks kinderalimentatie heeft betaald. Ze heeft hierover haar beklag gedaan bij de rechtbank in Nederland, die haar ex-partner hierop heeft aangesproken. Desondanks verloopt betaling van de kinderalimentatie nog steeds 'stroef'.

'Alimentatieprocedure in Marokko makkelijker en goedkoper'

Dat is volgens haar de reden dat ze een kinderalimentatiezaak in Marokko heeft aangespannen. 'Daar gaat het allemaal makkelijker en is het goedkoper. In Marokko wordt een bedrag sneller toegewezen, kost een advocaat maar 100 euro en als mijn ex naar Marokko gaat, wordt hij gelijk opgepakt met zo'n vonnis. Dan moet hij het bedrag in één keer betalen en ben ik gelijk klaar.'

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op de eigen website dat mensen die in het buitenland zijn gescheiden hun echtscheiding moeten 'laten erkennen door het Marokkaanse recht als de echtscheiding bepalingen met financiële gevolgen heeft'. Er bestaat een 'speciale procedure' om de gerechtelijke uitspraken, bijvoorbeeld van Nederlandse rechters, te laten erkennen door de Marokkaanse wet. De aanvraag hiervoor kan worden gedaan bij het Marokkaanse ministerie van Justitie.

'Nederland gaat niet over wetten en regels in andere landen'

Een woordvoerder van het ministerie Buitenlandse Zaken in Nederland laat weten dat er bij het ministerie geen gevallen bekend zijn van Marokkaanse Nederlanders die in Marokko vastzitten in verband met alimentatiezaken. Verder zegt het ministerie 'geen rol' te spelen bij alimentatiezaken in Marokko. Wel levert de Nederlandse staat consulaire bijstand aan mensen die andere landen vastzitten. ‘Maar we hebben geen juridische rol. Het ministerie gaat er niet over hoe andere landen hun wetten en regels inrichten.'

