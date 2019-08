IN BEELD: Zo ziet het vernieuwde Naturalis eruit

Om de gehele rijkscollectie van 42 miljoen objecten onder te brengen en de ruim tweehonderd onderzoekers te kunnen voorzien van de modernste voorzieningen voor biodiversiteitsonderzoek, werd het bestaande gebouw van Naturalis de afgelopen twee jaar ingrijpend gerenoveerd en heringericht. Daarnaast bouwde het instituut een gloednieuw museum.

De noodzaak tot verbouwen was groot voor Naturalis. Het oude museumgebouw dat in 1998 opende was gebouwd voor 150.000 bezoekers per jaar. De laatste jaren groeide het bezoekersaantal enorm. In 2016 telde Naturalis al 410.000 bezoekers. Voor de groeiende collectie, waaronder de immense T. rex Trix, was geen plek.

Oncomfortabel

Ook werd het gebouw op drukke dagen oncomfortabel omdat faciliteiten tekort schoten en doorgangen te smal waren. Daarnaast nam bij Naturalis de afgelopen jaren ook het aantal onderzoekers sterk toe, waarvoor de kantoorfaciliteiten en labvoorzieningen tekortschoten.

Door het samenvoegen van een aantal nationale collecties groeide de rijkscollectie de afgelopen jaren naar 42 miljoen objecten. De laatste jaren stond deze collectie verspreid over diverse depots in de stad. Met de nieuwbouw is alles van Naturalis bijeengebracht onder één dak.

'Absolute wereldtop'

Edwin van Huis, directeur van Naturalis, is blij dat de deuren weer wijd open gezet kunnen worden. 'Biodiversiteit is een uiterst actueel thema. We staan meer dan ooit in de schijnwerpers met onze onderzoeken en de bijdragen die we leveren aan vraagstukken over onder andere de teruggang van biodiversiteit overal op aarde, de klimaatverandering, leefomgeving, voedselvoorziening of waterkwaliteit. De voorzieningen die we hier hebben en een collectie die in hoeveelheid en kwaliteit behoort tot de absolute top in de wereld zorgen ervoor dat we op zeer hoog niveau kunnen bijdragen aan oplossingen.'

De directeur ziet zijn museum als de kans om de liefde voor de natuur over te dragen aan de bezoekers. 'Tegen een prachtig decor tonen we onze topstukken, delen we onze kennis en verhalen en laten we onze bezoekers ervaren hoe bijzonder en waardevol de natuur is. Onze missie is geslaagd, als onze bezoekers naar huis gaan en ze denken: 'Wat is de natuur toch bijzonder, daar ga ik nog iets beter voor zorgen!''

Ereplek T. rex Trix

Uiteraard is T. rex Trix na een twee jaar durende tournee door Europa weer terug in Leiden. In de zaal 'Dinotijd' heeft het 66 miljoen jaar oude skelet haar permanente ereplek gekregen. In deze zaal lijkt het echt alsof je tussen de dino's loopt zodat je je goed kan voorstellen hoe het in die tijd geweest moet zijn.

Onderzoekers van Naturalis zijn alweer aan het graven naar nieuwe dino's. Op een geheime plek in de Verenigde Staten helpt Naturalis bij een onderzoek. Er zijn al drie goedbewaarde dino's gevonden en mogelijk liggen er tientallen tot honderden dinosaurussen.

