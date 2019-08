Acht terrassen waar je lekker van het mooie weer kan genieten

Met nog een paar dagen mooi weer voor de boeg is het heerlijk om lekker op een terras te zitten. In onze regio zijn er genoeg bijzondere plekken waar slimme horecaondernemers een zaak zijn begonnen. Van een industrieel gebouw tot een idyllisch meer, we tippen je deze acht terrassen.

Check de site van de terrassen voor de openingstijden.

1. Paviljoen De Zweth

Aan de rand van 't Westland ligt Paviljoen De Zweth. Er zijn een speeltuin en een veldje om een balletje te trappen. En als het weer niet helemaal meewerkt is er een speelkelder met indoorspeeltuin. Verder zijn er activiteiten waar je voor moet betalen zoals midgetgolf, waterfietsen op de kanovijver, kanovaren of met een roeibootje varen.



2. Capriole Café

Het terras van Capriole Café ligt aan het water van de Fokkerhaven in de Binckhorst in Den Haag. In het industriële pand is het restaurant met een eigen koffiebranderij. De koffie van het Capriole Café werd in 2018 uitgeroepen tot de beste koffie van Zuid-Holland. Er worden meer dan 25 verschillende kopjes koffie geserveerd waaronder dubbele espresso Flores met roze peper.



3. Como & Co

Como & Co ligt aan het Oosterduinsemeer. In de volksmond wordt dit ook wel het Comomeer van Noordwijkerhout genoemd. Er is een groot terras met o.a. ligbedden en picknicktafels. In het water ligt een vlot. Controleer voor je het water in plonst of er wel gezwommen kan worden in verband met blauwalg.

4. De Wollebrand

Op dit terras in Honselersdijk zie je de stuntende en stuntelende wakeboarders en waterskiërs langskomen. En je ziet misschien de waterskiënde oma Wilma. Als je een wijntje bestelt dan komt deze van het Chileense wijnhuis Montes. Een van de wijngaardes van dit huis is volgens de Feng Shui-filosofie opgezet, waarbij de opperste harmonie met de omgeving wordt nagestreefd van basiselementen als land, water, hout en metaal… Proost!



5. Koffiehuis de Hooiberg

Koffiehuis de Hooiberg ligt in 't Woudt, het kleinste dorp van Nederland. De kerk, een rij huisjes, drie boerderijen en natuurlijk koffiehuis de Hooiberg van familie van der Knaap vormen het gehucht in Midden-Delfland. De Hooiberg heeft een eigen bijenkorf.

6. De Vang

De Vang zit in de voormalig graanschuur van Korenmolen Windlust in Nootdorp. Het meel van het brood dat op tafel komt is 'vermalen' door de oude stenen van die molen. Elke dag wordt er bij de Vang verse appeltaart afgebakken. De appels voor die taart, worden geschild door de mensen van Bizzi. Op Bizzi werken mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking.



7. Strand Zomer

Aan de Nieuwkoopse Plassen ligt Strand Zomer. Een lange steiger in het water geeft de afscheiding aan tussen het gedeelte waar gezwommen kan worden en waar de boten aanleggen. Je kan er in de strandstoelen de hele dag luieren.

8. 't Zwaantje

't Zwaantje in Bodegraven heeft een ruim terras met een overdekt lounge-borrelgedeelte. De bloemen uit eigen tuin worden als garnering voor de gerechten gebruikt. Voor de kinderen zijn er een voetbalveldje en een grote trampoline. En rustig voor de ouders: voor de allerkleinsten is er een babykamer met babyfoon.



