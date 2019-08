Stedin begonnen met vervangen leidingen Jan van der Heijdenstraat

Ravage na de verwoestende explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. | Foto: ANP

Medewerkers van netbeheerder Stedin zijn begonnen met het vervangen van de oude leidingen in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Begin dit jaar veroorzaakte een scheur in een oude hoofdleiding een verwoestende gasexplosie. Daarbij raakten tien mensen gewond en werden meerdere huizen onbewoonbaar.

'Om de bewoners tegemoet te komen, hebben we de planning om deze plek aan te pakken naar voren gehaald', laat een woordvoerder van Stedin weten. Na de explosie zijn er tijdelijke oftewel noodleidingen gebruikt. Deze leidingen en de oude leidingen die er nog liggen, worden nu volgens de woordvoerder vervangen.

Na een gigantische klap op 27 januari ontstond er een grote chaos. Onder de gewonden was de 28-jarige Sharwin. Hij werd na een urenlange reddingsactie uiteindelijk onder het puin vandaan gehaald.

Scheurtje in de gasleiding

In juni concludeerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een onderzoek dat de explosie was veroorzaakt door een scheurtje in en grijs gietijzeren gasleiding. Dat zijn verouderde leidingen die in heel Nederland liggen. Met een brief zijn de bewoners inmiddels op de hoogte gesteld van de sanering. In de brief staat dat de totale werkzaamheden tot eind 2021 gaan duren.

