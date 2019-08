OM eist 240 uur werkstraf tegen snuffelende agent vanwege ongeoorloofd raadplegen politiesystemen

Twee jaar lang snuffelde de man in de politiecomputer. | Foto: Politie

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 240 uur geëist tegen een Haagse politieman, die ruim twee jaar lang in de politiecomputer snuffelde en daar ongeoorloofd informatie uithaalde. Naar eigen zeggen had de man een dwangmatige behoefte aan controle en zou hij daarom bijna 1300 keer in de politiesystemen zijn gedoken, ook buiten werktijd. Het OM vermoedt echter kwade opzet en eiste ook een verbod op het uitoefenen van een publiek ambt voor vijf jaar.

Tussen januari 2015 en juni 2017 bevroeg de (inmiddels ontslagen) hoofdagent het politiesysteem bijna 1300 keer. De man printte de informatie over onder meer personen en kentekens ook uit en nam deze mee naar huis. Het politielogo en de aanduiding 'vertrouwelijk' knipte hij eraf, aldus het OM. De agent zegt dat hij de informatie door de versnipperaar heeft gehaald.

Vreemd genoeg raadpleegde de hoofdagent het systeem ook vaak buiten werktijd (ruim 500 keer). Dan ging hij bijvoorbeeld onder het mom van sporten naar het politiebureau en kroop dan achter een computer. Ook toen hij vanaf juli 2016 bij de Landelijke Eenheid in opleiding was als persoonsbeveiliger, ging hij via zijn Haagse account door met het bevragen van het politiesysteem, terwijl dat vanuit die opleiding juist werd afgeraden.

Geregeld ontmoetingen met Hoofddorper

Het grote aantal bevragingen viel op. Daarom startte de Rijksrecherche in februari 2017 een strafrechtelijk onderzoek naar de hoofdagent. Uit dat onderzoek bleek dat de hoofdagent geregeld ontmoetingen had met een persoon uit Hoofddorp die bij de politie bekend was.

Deze persoon, zijn omgeving en hun auto’s werden door de hoofdagent geregeld in het systeem gecheckt. Er is echter geen bewijs dat de hoofdagent de informatie aan de Hoofddorper heeft verstrekt of verkocht.

'Posttraumatische stresstoornis'

De agent wijt zijn gedrag aan een posttraumatische stressstoornis, opgelopen door zijn politiewerk. Een verklaring waarom hij daarbij zoveel bevragingen deed die niets te maken hadden met zijn werk, heeft hij niet. Behalve dat hij eigenlijk alles als werk gerelateerd ziet, zelfs het checken van zijn vriendin.

De uitspraak is op 15 oktober.