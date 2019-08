Den Haag gaat boerkaverbod handhaven

Vrouwen in niqab flyerden in Den Haag tegen het boerkaverbod | Foto: Regio15

De gemeente Den Haag gaat het boerkaverbod handhaven. Dat schrijft de Haagse burgemeester Pauline Krikke in antwoord op vragen van Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid (PvdE). Tot nu toe had de gemeente Den Haag geen duidelijkheid gegeven over het handhaven van het boerkaverbod. Vervoerder HTM liet eerder weten reizigers met gezichtsbedekkende kleding niet te weren.

Het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is sinds 1 augustus 2019 van toepassing in het openbaar vervoer en in openbare gebouwen zoals scholen, overheidsgebouwen en zorginstellingen. Burgemeester Krikke wilde zich eerder nog niet mengen in de discussie. 'Vooruitlopen op een wet die nog niet van kracht is, is prematuur', zei een woordvoerder van de gemeente eerder.

De burgemeester zegt nu: 'Deze wet geldt in heel Nederland en dus ook in Den Haag. Het is niet aan de gemeente om te bepalen welke wetten al dan niet gehandhaafd worden.' Deze beslissing van de gemeente geldt dus voor gemeentekantoren.

'Boerkaverbod leidt tot polarisatie'

Gemeenteraadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid had voor het zomerreces aan het stadsbestuur gevraagd of Den Haag het verbod niet wilde handhaven 'teneinde maatschappelijke onrust en verdere polarisatie te voorkomen'.

Volgens Van Doorn 'is deze vorm van symboolpolitiek zeer onwenselijk en leiden zulke verboden alleen maar naar nog meer polarisatie en vergiftiging van het maatschappelijk debat. Tevens zullen honderden mensen zich aangetast voelen in hun religieuze vrijheid'.

Discussie over verbod

De afgelopen tijd was er discussie over overheden die niet van plan waren om het verbod te handhaven, maar ook over de handhaafbaarheid van de wet. Zo waren Amsterdam, Rotterdam en Utrecht niet van plan actief te gaan handhaven en de Haagse vervoerder HTM liet weten reizigers met gezichtsbedekkende kleding niet te weigeren.

Vorige week deed vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom aangifte tegen de politieke partijen NIDA en de Partij van de Eenheid. NIDA stelde voor om de boetes te betalen die in heel Nederland aan niqab-draagsters worden uitgedeeld. Van Doorn en zijn, in niqab gehulde vrouw (beiden actief voor de Partij van de Eenheid), toerden onlangs door de stad Den Haag, om uit te vinden of zij in de tram of het ziekenhuis staande zou worden gehouden. Zij hebben tijdens hun testrondje geen boete gekregen. In de ogen van Femmes for Freedom riepen de twee partijen met hun acties op tot het overtreden van het boerkaverbod.

