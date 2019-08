Kadespringers Scheveningen trekken zich niets aan van waarschuwingen politie

Springen vanaf de kade mag niet en dat staat ook duidelijk aangegeven op een bord. 'We waren met een vriendengroepje en we waren aan het springen. Een politieagent schreef onze namen op en we kregen een waarschuwing', zegt een jongen.

Het springen is verboden omdat de diepte van het water onvoorspelbaar is, de sterkte van de stroming kan verschillen en omdat zwemmen in de buurt van boten gevaarlijk is. De jongeren lijken daar niet zo over in te zitten. 'Het is hier 17 meter diep dus je kan nooit de bodem raken. Als er boten langs komen, snap ik het gevaar. Maar we kijken goed uit en wachten tot de boten weg zijn.'

