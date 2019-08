Kiki Bertens wint eerste wedstrijd op US Open en treft Russin in tweede ronde

Kiki Bertens heeft de eerste ronde van de US Open zonder problemen overleefd. In New York won de Wateringse tennister in twee sets van de Spaanse Paula Badosa (6-4 6-2).

De tennisster uit Wateringen is als zevende geplaatst voor het laatste grandslamtoernooi van dit jaar. Badosa bereikte het hoofdtoernooi in New York via de kwalificaties en is de huidige nummer 91 op de wereldranglijst. Bertens strandde vorig jaar in de derde ronde van de US Open. De Tsjechische Marketa Vondrousova was haar toen de baas.

Die derde ronde van vorig jaar is tot nu toe haar beste resultaat op de US Open. Om dat resultaat te evenaren, moet ze donderdag afrekenen met Anastasija Pavlioetsjenkova. De 28-jarige Russin was in haar eerste partij de Française Pauline Parmentier met 6-1 7-6 de baas. Dit jaar stond Bertens al twee keer eerder tegenover de nummer 45 van de wereld. Op de Australian Open was Pavlioetsjenkova te sterk voor Bertens, die twee weken later in Sint-Petersburg het laatste onderlinge duel met 6-2 3-6 6-0 wist te winnen.

Haase tegen Argentijn

Robin Haase komt later dinsdagavond nog in actie. De Haagse tennister speelt zijn openingswedstrijd op US Open tegen de Argentijnse Diego Schwartzman, die als twintigste geplaatst is.

