DI-RECT op zoek naar Europees succes: 'We hebben niks te verliezen'

Het is 1999 als vier Haagse puberjongens een bandje beginnen. Spike van Zoest, Jamie Westland, Bas van Wageningen en Tim Akkerman zijn binnen no time razend populair. Ze hadden toen niet kunnen bedenken dat ze twintig jaar later één van de meest succesvolle bands van Nederland zijn. 'Ik weet wel toen we begonnen, dat ik gasten van 35 gewoon ouwe lullen vond. Nu ben ik er zelf één en voelt het alsof we met de band nog maar net zijn begonnen', zegt gitarist Spike van Zoest in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat Tim Akkerman vertrok en Marcel Veenendaal zijn plek innam. Inmiddels is ook gitarist Paul Jan Bakker een vaste aanwinst voor de band. Van afstand heeft Marcel de opkomst van Di-rect wel meegemaakt. 'Er was geen ontkomen aan, ze waren overal. Ik droomde van wat zij deden: het optreden, de roem.'

Wennen aan elkaar

Na het vertrek van Tim was het voor de overige bandleden gelijk duidelijk dat het niet het einde van de band zou zijn. Di-rect moest blijven bestaan. Na een zoektocht via een tv-programma werd Marcel Veenendaal de nieuwe frontman. Ze moesten wel wennen aan elkaar. 'Een groep heeft een bijzondere sociale verstandhouding nodig en dat is iets waar je in moet investeren', zegt Veenendaal. 'Nog steeds stappen we samen de bus in om naar een optreden te gaan. Ik moet er niet aan denken om elkaar pas op locatie te zien, een uur te spelen en dan weer weg te gaan. Je maakt onderweg zo veel mee. Dat voelt goed.'

Di-rect zit naar eigen zeggen in hun 'meest productieve jaar ooit'. Het album 'De Duif sessions' kwam al uit met de singles 'Devil don’t care' en 'Be strong' en er is een EP in de maak. Daarnaast gaat de band ook nog voor het eerst op Europees tournee. In december is het vijftal in Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland te vinden. Daar is de band nog onbekend.

'Niks te verliezen'

'Het is fantastisch om op festivals te staan en voor duizenden mensen op te treden. Maar het heeft ook iets bijzonders om zelf je shit uit te laden en op te bouwen om vervolgens in een zaal met tweehonderd man te spelen die jou nog nooit hebben gezien', vindt Veenendaal. 'Het wordt echt een avontuur', vult Van Wageningen aan. 'We hebben niks te verliezen. Over twintig jaar kunnen we in elk geval niet zeggen dat we het niet hebben geprobeerd.'