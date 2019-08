Solar Team TU Delft hoopt dat het over een maand heel hard gaat waaien in Australië

'We gaan dit jaar voor de achtste eindzege, maar elke keer begin je weer op nul', benadrukt woordvoerder Willem Bellinga. 'Alles moet weer kloppen om wereldkampioen te kunnen worden. We hebben hier in Nederland een heel goede auto ontwikkeld, met de nodige innovaties.'

Vol trots vertelt hij dat de nieuwe zonneauto kan zeilen op de wind. 'Daar hebben we heel veel tijd in gestoken de afgelopen maanden. De wielkappen, waar de wielen van de auto in zitten, hebben we - net zoals de cabine waar de coureur in zit - op zo'n manier vormgegeven dat de wind extra druk in de rug geeft.'

'We zijn vol vertrouwen'

Het team kwam op dit idee na het bekijken van data over de hoeveelheid energie die de auto de afgelopen jaren verbruikte. 'Aan de hand daarvan hebben we herleid dat dit een techniek kan zijn waar we meer uit kunnen halen', vertelt Bellinga. 'De afgelopen maanden hebben we de hele auto hier 'omheen ontwikkeld' en bekeken hoe we dit verder konden optimaliseren. Nu is het hopen dat het straks heel hard gaat waaien in Australië.'

Bellinga houdt er rekening mee dat de concurrentie in Australië stevig zal zijn. 'Maar we zijn vol vertrouwen over onze auto en hoe goed die is. En hoe goed we hem eerder al naar Australië hebben verscheept. Maar er zullen altijd nog zaken naar boven komen die we de komende tijd zullen moeten gaan oplossen.'

'Er valt nog heel veel tijd te winnen'

Hij wijst daarbij niet alleen naar de auto, maar ook om 'het hele circus eromheen'. 'We moeten elke keer dat we een protocol moeten volgen - bijvoorbeeld wanneer we aankomen bij een tussenstop - daar zo weinig mogelijk minuten verliezen. Daar valt nog heel veel tijd te winnen.'

Daar hebben de studenten nog wel even de tijd voor. De race start namelijk pas in oktober. 'Dus we hebben nog ongeveer een maand de tijd om te sleutelen, te testen en vooral te oefenen. En te zorgen dat in Australië dadelijk iedereen precies weet wat wiens taak is op ieder moment.'

