Politieke 'afvaloorlog' in Den Haag: 'Onbeschoft om afvalprobleem zo af te schuiven'

De grootste ergernis in de stad – vuil op straat – leidt in Den Haag tot een politieke 'afvaloorlog'. Collegepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos is een petitie gestart waarin de partij GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren oproept om de afvalcontainers vaker te legen. Coalitiegenoot GroenLinks is ronduit verbaasd over de actie. De partij vindt dat Groep de Mos het probleem afschuift terwijl de eigen wethouder, Richard de Mos, verantwoordelijk is voor het tegengaan van zwerfafval. 'Laat De Mos zelf aan de slag gaan', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Volgens sommige partijen loopt het de laatste maanden de spuigaten uit met het afval op straat. Naast ondergrondse afvalcontainers (ORACS) staat regelmatig vuilnis, dat niet in de containers is gestopt. Meeuwen weten wel raad met het afval en pikken de zakken open waardoor afval zich over straat verspreidt. De rotzooi trekt ook ratten aan.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat hier wat aan gedaan wordt. 'Het afvalprobleem in Den Haag begint steeds bizardere vormen aan te nemen', zegt raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Vooral rondom ORACS ontstaan regelmatig vieze, stinkende bendes.'

Klachten van bewoners

Dat komt volgens Oudshoorn omdat de containers te weinig geleegd worden en daarom te snel vol zijn. 'Wij horen klachten van bewoners dat de containers vaak vol zijn', zegt hij. 'Daarom gaan mensen afval naast de ORACS zetten. Wij willen dus dat wethouder Van Tongeren ervoor zorgt dat de containers vaker geleegd worden.'

Coalitiegenoot GroenLinks noemt de actie een beetje te makkelijk, omdat wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) verantwoordelijk is voor schone straten. 'Het zou De Mos sieren als hij niet alleen kijkt naar collega-wethouders maar zelf de handen uit de mouwen steekt om de straten schoon te krijgen en zwerfafval op te ruimen', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Gezamenlijk oplossen

Volgens Kapteijns is het legen van de afvalcontainers niet het grootste probleem. 'Een volle container wordt na een melding vaak al binnen 24 uur geleegd. Het gedrag van mensen speelt meestal een grotere rol. Zij bieden afval verkeerd aan of zetten afval naast de container, in plaats van het erin te stoppen. We moeten het afvalprobleem gezamenlijk oplossen.'

Maar Oudshoorn ziet het legen van de containers wel als hoofdprobleem. 'Als het afval niet op tijd wordt opgehaald, dan blijft de troep op straat liggen en dus is het de verantwoordelijkheid van Van Tongeren.' Een petitie en de twitteractie #leegdiecontainers wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos gebruiken als ondersteuning voor hun standpunt. 'Wij kiezen nu eens niet de geëigende politieke instrumenten zoals raadsvragen of moties om zaken voor elkaar te krijgen. We willen Hagenaars een stem geven en doen dat met deze petitie.'

#richardruimtop

Oppositiepartij de Haagse Stadspartij (HSP) ging Groep de Mos al voor in het starten van een twitteractie. De partij startte een paar maanden geleden de actie #richardruimtop, een oproep aan het adres van wethouder De Mos om de stad nu eens schoon te krijgen.

'We zijn die actie begonnen omdat Richard de Mos in zijn verkiezingscampagne zijn kiezers beloofde om te stad op te ruimen', zegt HSP'er Tim de Boer. 'Maar nu zit hij in het college en gebeurt er niets, terwijl hij als wethouder verantwoordelijk is voor het zwerfafval op staat.'

Onbeschoft

De HSP vindt dat Groep de Mos het probleem afschuift op Van Tongeren. 'De Mos zit in het college dus moet hij zelf geld regelen om de straten schoon te krijgen', zegt De Boer. 'Ik vind het nogal onbeschoft om dit af te schuiven op andere wethouders.'

Neemt niet weg dat ook De Boer het te weinig legen van afvalcontainers als een van de oorzaken ziet. 'Daarin heeft Groep de Mos zeker een punt. Maar het is niet de enige oorzaak. De gemeente moet etensresten niet drie dagen op straat laat liggen.' Gaat hij de petitie dan ook ondertekenen? 'Nee, ik hou het bij mijn eigen actie.'