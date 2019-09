Dinsdag 3 september in Team West

- Op de Schalk Burgerstraat in Den Haag is eind juli een 25-jarige man beschoten, maar niet geraakt. De verdachte is in beeld op het moment dat hij wegrent, met het vuurwapen nog in zijn hand.

- Een 15-jarige jongen uit Gouda is onder druk gezet en afgeperst door twee jongens. Ze dwingen hem mee te gaan naar een pinautomaat. Daar is zijn rekening leeg gehaald.

- Bij een woninginbraak aan de Breitnerlaan in Den Haag is onder andere een creditcard gestolen. Daar zijn twee mannen mee op pad geweest. In totaal is er 2.000 euro van de rekening van het slachtoffer gehaald.

- Een man en een vrouw werken goed samen om hun slachtoffers af te leiden en ongezien zijn laptoptas te stelen. Het gebeurt bij de tramhalte op station Den Haag HS.

- De eigenaar van een bedrijf in Gouda krijgt een mail van 'de bank' met het verzoek om zijn bankpas op te sturen, omdat die zou verlopen. Hij stuurt hem daarmee rechtstreeks naar oplichters en raakt duizenden euro's kwijt.

