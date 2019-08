Leiderdorper na doorrijden na ongeluk nu ook verdacht van drugs- en wapenhandel

De lange lijst van aanklachten tegen de 25-jarige Leiderdorper Joshua K. wordt nóg langer. Hij werd er al van beschuldigd te zijn doorgereden na een aanrijding met een fietser in Katwijk. Daarbovenop ligt nog een behoorlijk aantal andere vergrijpen, zoals diefstal, en daar is nu ook handel in vuurwapens en drugs aan toegevoegd. Dat liet het OM vanmorgen weten tijdens een voorbereidende zitting tegen K. bij de Haagse rechtbank.

De betrokken fietser zou na de aanrijding in Katwijk een longembolie, buikletsel en een zogenaamde frozen shoulder hebben opgelopen. K. zou verder onder andere dreigend met een waterscooter op een boot afgevaren zijn, heeft hij een ambtenaar van de gemeente Teylingen uitgemaakt voor 'kankerhoer' en zijn er meerdere keren gestolen spullen bij hem aangetroffen.

De verdediging wilde dat de 25-jarige in vrijheid op zijn inhoudelijke behandeling op 28 november zou kunnen wachten. De rechtbank ging daar niet mee akkoord vanwege de nieuwe aanklachten die zijn toegevoegd. De handel in vuurwapens en drugs zou hebben plaatsgevonden in de periode dat K. ook al onder strenge voorwaarden was vrijgelaten.

Warmond

Het OM heeft het vermoeden dat de verdachte een leidende figuur is van een jeugdgroep die in de zomer van 2018 voor problemen zorgde op recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond. Dat vermoeden is alleen niet hard genoeg om tot een concrete aanklacht te leiden.

De advocate van K. stelt dat de verdachte lijdt aan onder andere een post traumatische stress stoornis (PTSS) en ADHD. De Leiderdorper zou hier in het verleden geen juiste therapie voor hebben gekregen. Voor de inhoudelijke behandeling op 28 november zal nog één voorbereidende zitting plaatsvinden bij de rechtbank in Den Haag.

