'Je doet je roots tekort', burgemeester niet blij met verplaatsing Varend Corso

'Laat ik vooropstellen dat ik het heel knap vind van het bestuur om te bekijken hoe het Varend Corso mooier en beter kan worden', reageert Rodenburg. Maar hij benadrukt dat de besluiten 'wel effecten hebben'. 'Het effect waar ik het minst blij van word, is dat de doortocht door Schipluiden en Den Hoorn op de traditionele zondag nu naar de vrijdag gaat, tussen de middag en avond zo'n beetje.'

Dit geeft het evenement volgens Rodenburg 'een heel ander karakter'. 'Vrijdagmiddag is het eind van de werkweek. Daarbij komt dat het Varend Corso een maand wordt vervroegd, dus het is dan nog geen vakantie. Mensen zijn er dan helemaal nog niet mee bezig.'

'Het was dit of niks'

Een andere verandering is de Westlanddag, die gaat van zaterdag naar zondag. Op social media wordt door veel Westlanders met teleurstelling gereageerd, laat mediapartner WOS weten. Ruim twee jaar geleden waren er gelijksoortige plannen, maar die werden binnen een week teruggedraaid na protesten.

Rob Baan, voorzitter van het Varend Corso, zei woensdagavond in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf dat de verplaatsing noodzakelijk is vanwege financiële redenen. De organisatie heeft volgens hem 'enorme problemen' om sponsoren binnen te halen. 'Het was dit of niks.'

'Hier bevinden zich de wortels'

'Strategisch zou ik zeggen: dit is een evenement in het Westland, in Midden-Delfland', reageert Rodenburg. 'Dit is tuinder-gerelateerd. De kwekers die hierachter staan, komen uit dit gebied. Híer bevinden zich de wortels.' Volgens de burgemeester doet de organisatie van het Varend Corso met het aandoen van Den Haag 'eigenlijk de roots tekort'. 'Dat vind ik strategisch niet zo handig.'

Dat het bestuur van het Varend Corso moet denken aan de financiën, begrijpt Rodenburg. 'Maar het kan ook zomaar zijn dat deze stap niet leidt tot het gewenste succes. Of je dan nog kan terugkeren naar het oude, vertrouwde concept is zeer de vraag...'

Tribune

De afgelopen jaren konden mensen in Schipluiden op zondagmiddag naar het corso kijken vanaf een tribune voor het gemeentehuis. Daarbij voorzag de burgemeester als omroeper de boten van commentaar. 'Oergezellig', zo benadrukte Rodenburg woensdag bij mediapartner WOS.

'Ik heb me hier vele jaren voor tweehonderd procent voor ingezet. Het afgelopen jaar vond ik een superjaar, met honderden mensen die rond onze nieuwe plek in Schipluiden waren. Dan denk ik: jongens, er zit nog zoveel potentie in het evenement. In onze regio!'

