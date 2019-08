Leidenaar ontdekt verhalen achter vlaggen van studentenhuizen

De meeste mensen kennen wel een paar vlaggen van landen, maar daar houdt de kennis meestal op. Terwijl er een hele wereld achter vlaggen schuilt. Alleen al in Nederland zijn er bijvoorbeeld duizenden vlaggen, allemaal met hun eigen geschiedenis en betekenis. In Leiden brengt een plaatselijke vlaggenexpert nu het vlagvertoon van studentenhuizen in kaart.

Vlaggenkenner Davied van Berlo tuurt regelmatig omhoog als hij in Leiden loopt, op zoek naar studentenvlaggen die hij nog niet kent. 'Hier op het Rapenburg zijn best veel vlaggen', zegt Van Berlo. 'Op deze hier is bijvoorbeeld een herdershond te zien en dan ben ik benieuwd wat het verhaal erachter is.'

Van Berlo is historicus en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde. Hij maakt een inventarisatie van de vlaggen van Leidse studentenhuizen en heeft er al veertig in kaart gebracht.

Oudste vlag ter wereld

'Die interesse voor vlaggen komt denk ik doordat ik historicus ben', legt van Berlo uit. 'Er zit natuurlijk ook een historische kant aan vlaggen. De Nederlandse vlag is bijvoorbeeld na die van Denemarken de oudste vlag ter wereld. Maar de ontwerpen vind ik ook erg interessant.'

Verderop op het Rapenburg willen de dames van Het Heksenpand de vlag wel even naar binnen halen om wat uitleg te geven. 'Er zit wel een leuk verhaal achter', zegt studente Fauve Jansen. 'Eerst was dit een gemengd huis, maar op een gegeven moment hebben de meiden de jongens verjaagd en sindsdien zijn we Het Heksenpand. Daarom staat er een heks op de vlag.'

Op zoek naar verhalen

Doel van de inventarisatie is om informatie over de Leidse studentenvlaggen te delen met andere vlaggenkundigen. Van Berlo is op zoek naar nog meer verhalen achter vlaggen en hoopt ook te achterhalen of studentenhuizen in andere steden ook een vlag hebben. Alle studentenhuizen waarvan het verhaal nu bekend is, zijn met hun vlag te zien op vlaggenkunde.nl.

LEES OOK: 'Leidenaren, neem een student in huis'