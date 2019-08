Opnieuw Europees voetbal in Den Haag als AZ wint van Antwerp

'Als ADO ooit in de problemen komt zoals AZ dit seizoen, dan hoop ik ook dat iemand ons te hulp schiet', aldus Krikke. Het is nu uitgesloten dat AZ in Alkmaar of in een andere stad gaat spelen.

AZ speelt donderdagavond de beslissende wedstrijd tegen Royal Antwerp. Het eerste duel met de Belgen was niet in Den Haag maar in Enschede, uit angst voor supportersrellen. AZ speelde de Europese wedstrijd tegen het Oekraïense Marioepol wel in Den Haag.

Vertrouwen

Ook het eredivisieduel tussen AZ en FC Groningen was in Den Haag. Die wedstrijden verliepen goed en dat schept vertrouwen, aldus Krikke. Het stadion in Alkmaar is voorlopig niet beschikbaar, omdat een deel van het dak is ingestort.

