Volle zwembaden leiden niet tot overlast: 'Maatregelen hebben gewerkt'

De regionale zwembaden kwamen dit jaar al regelmatig negatief in het nieuws. Zo ontstonden er eind juni ongeregeldheden bij De Waterman nadat grote groepen jongeren illegaal het zwembad hadden betreden. Het zwembad nam direct maatregelen om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 'We hebben camera's opgehangen en jongeren moeten zich ook identificeren als ze het zwembad willen bezoeken. We willen weten wie het zijn en waar ze vandaan komen. Daarnaast hebben we extra beveiligers ingezet om de sloot te bewaken', legt Zwinkels de genomen maatregelen uit.

Volgens Zwinkels hebben de maatregelen geholpen. 'Het was deze week eindelijk weer goed weer en we hebben bijna elke dag een vol zwembad gehad. En alles is goed verlopen. De badmeesters hebben natuurlijk wel eens iemand aan moeten spreken op zijn of haar gedrag, maar er zijn geen incidenten geweest. De genomen maatregelen waren gelukkig afdoende, want met het warme weer was er duidelijk veel behoefte aan verkoeling.'

Klantvriendelijk

Zeker voor de vaste bezoekers van De Waterman waren de nieuwe maatregelen even wennen. Maar volgens Zwinkels kon het personeel op veel begrip rekenen. 'We hebben de tijd genomen om alle maatregelen uit te leggen, dat kon op veel waardering rekenen.' Een van de maatregelen is dat kinderen onder de 14 jaar alleen nog maar onder begeleiding van een volwassene naar binnen mogen. Voor kinderen uit de omgeving van het zwembad heeft Zwinkels een apart systeem bedacht. 'Voor die kinderen hebben een kaart ontwikkeld, zodat ouders hun jonge kinderen toch zelfstandig naar het zwembad kunnen sturen. Bij bezoekers die van verder weg komen dan komen de ouders wel mee, maar mensen in Wateringen vinden het fijn als ze hun kind hierheen kunnen laten gaan.'

Zwinkels is erg blij dat de maatregelen positief ontvangen worden. 'Natuurlijk willen we een veilig zwembad, maar we willen ook klantvriendelijk zijn. We geven nu ook eerder aan dat we vol zitten en dat toegang niet meer mogelijk is. Mensen waarderen dit en we hebben van diverse ouders complimenten gekregen over de manier waarop we hebben gereageerd op de overlast en hebben gezorgd voor een goede sfeer in het zwembad.'

Hofbad

De Waterman is niet het enige zwembad in de regio dat te maken heeft gehad met overlast van jongeren. In mei werden er vijf jongens aangehouden na een massale vechtpartij in het Hofbad in Den Haag. De vele incidenten waren voor de gemeente Den Haag reden om de zwempas in te voeren. Hoewel het incident in het Hofbad laat zien dat de pas niet alle onrust kan voorkomen is de gemeente blij met de pas. 'Er zijn deze zomer geen noemenswaardige incidenten geweest', vertelt een woordvoerder over de Haagse zwembaden. 'Af en toe heeft het personeel een corrigerend gesprek moeten voeren, maar er zijn geen ontzeggingen geweest. Kijkend naar de cijfers zien we een duidelijke daling aan incidenten sinds de invoering van de zwempas.'