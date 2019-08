Rijswijkse vrouw die ex liet vermoorden hoeft van OM 20.000 euro niet terug te betalen

Marcella W. en haar ex-man Antonio Ferrigno woonden al jaren niet meer samen en de man wilde scheiden. W. huurde vier Ghanese mannen in om hem een lesje te leren, maar dat liep uit de hand. Met de sleutel die ze van W. hadden gekregen, drongen drie van de vier Ghanezen het huis binnen. De mannen sloegen en schopten Ferrigno en bonden hem vast. Ook stopten ze een pannenlap in zijn mond, waardoor hij stikte. Het viertal liet de ingenieur hulpeloos achter in zijn woning in Rijswijk. Ferrigno overleefde de aanval niet. Zijn lichaam werd op 24 december 2009 gevonden door zijn minderjarige zoon. De Rijswijkse vrouw kreeg, na tussenkomst van de Hoge Raad, een gevangenisstraf van 14 jaar en negen maanden.

In eerste instantie eiste het OM 2,5 miljoen euro van W. Het ging om pensioengeld van Antonio Ferrigno, waar W. als ex-echtgenote recht op zou hebben. Toch bleek dat ze tot haar veroordeling 'slechts' 48.000 euro ontving. Tijdens de zitting donderdag bleek dat er in totaal 28.000 euro was ingevorderd. Advocaat Stijn Franken riep het OM op de overige 20.000 euro kwijt te schelden, zodat W. een goede start kan maken wanneer haar straf er op zit over enkele jaren. 'We moeten haar nieuwe start niet belasten met een betalingsverplichting,' meende de advocaat. Het OM nam dat standpunt over.

'Tijd om een streep te trekken'

'Het is tijd om een streep te zetten onder deze zaak', zei de officier van justitie tijdens de zitting. Dat was voor het OM geen makkelijke stap verklaarde de officier. 'Het gaat hier wel om een ernstig levensdelict die veel ellende heeft veroorzaakt.' Toch vroeg de officier de rechtbank om de resterende financiële claim van 20.000 euro tegen Marcella W. weg te strepen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.