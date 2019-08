'Den Haag slibt dicht', dus wethouder speeddate en puzzelt met bewoners

Bezoekers Scheveningse markt denken mee over mobiliteit

Hoe moet de gemeente Den Haag zorgen dat de stad leefbaar en bereikbaar blijft in de toekomst? Deze weken is wethouder Robert van Asten aan het speeddaten om overal in de stad met bewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad.

Daarbij stelt de wethouder vragen als: waar loopt u tegen aan? Wat zou u anders willen zien in uw buurt en wat zijn uw oplossingen voor bereikbaarheid, verkeer en vervoer? Op die manier wil de gemeente ideeën ophalen die leven in de stad en de bewoners betrekken bij het op te stellen plan over mobiliteit. De gesprekken vinden plaats van 21 augustus tot en met 1 november. De locaties vind je hier.

Naast de speeddates kan je ook een straatpuzzel spelen. Deelnemers aan de puzzel kunnen straten opnieuw inrichten met behulp van kaartjes van onder andere auto's, bomen en bankjes. In januari 2020 gaat de gemeente alle input terugkoppelen. De uitkomsten worden opgenomen in het plan over de Haagse Mobiliteitstransitie, die ook begin 2020 klaar moet zijn.

Voorkomen dat stad dichtslibt

'De komende jaren wordt Den Haag steeds drukker, we gaan naar meer dan 600 duizend inwoners. Dat betekent dat het ook steeds drukker wordt op de stoep, op het fietspad en op de straat. Daar moeten we dus wat aan gaan doen willen we zorgen dat de stad bereikbaar en leefbaar blijft', zegt wethouder Van Asten. 'Daarom ben ik nu aan het speeddaten en wil ik graag weten van de Hagenaars wat zij willen.'

De gemeente wil manieren van vervoer aanmoedigen die zuinig met de ruimte omgaan en goed zijn voor de stad. 'Voor korte afstanden pakken veel inwoners nu nog de auto. Terwijl het openbaar vervoer of de fiets hier net zo goed voor te gebruiken is.' Ook wil de gemeente inzetten op het delen van fietsen, auto's en scooters.' Dit alles wordt opgesteld in de Haagse Mobiliteitstransitie.

