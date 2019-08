'Stiltegebied Delfgauw is een zegen voor mensen met burn out'

Josje doet met gepaste trots het hek open naar het Stiltegoed. Tien voetbalvelden met weiland, slootjes en een notenboomgaard, zonder wielrenners, hardlopers en spelende kinderen. Een zegen voor Ramona Ratiram. Zij is aan het herstellen van een burn out en wou dat dit gebied eerder in haar leven gekomen was: 'Ik word hier zo rustig van, zo stil. Ik hoef hier helemaal niks en er zijn geen andere prikkels dan de wind, de zon, de natuur, dieren...'.

Erg belangrijk voor overspannen mensen. Barbara Kok: 'Een burn-out is een permanente overprikkeling. Een heftige vorm van overspannen zijn, waarin je nooit meer ontspant. Op een gegeven moment geeft je lijf het dan op.' Zij is heel blij met deze plek midden in de Randstad. 'Niet alleen om mensen die al een burn-out hebben tot zichzelf te laten komen, maar voor iedereen. Voor je broodnodige dagelijkse hoeveelheid stilte.'

'Vertragen'

Tijdens de wandeling door het terrein is Duijndam zelf eigenlijk nog steeds verbaasd over de schoonheid van het gebied. 'Ik word hier gelijk rustig, ik vertraag.' Komende zondagmiddag is er een officiele opening van het Stiltegoed. Daarna gaat ze zien wat er ontstaat. 'Misschien komen er 's morgens wel mensen yoga doen of zo. Barbara Kok van de Burn-Out Poli weet het wel: 'Ik ga af en toe met mijn clienten een "Stiltegoedje" doen. Geweldig!'.