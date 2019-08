OM wil nog getuigen horen in moordzaak Mariottestraat

Hulpdiensten in de Mariottestraat in Den Haag | Foto: Regio15

De 30-jarige Poolse vrouw die begin dit jaar haar vriend doodstak in Den Haag had een normale relatie met de man. Dat zegt de broer van het slachtoffer. Voor de Haagse rechtbank was donderdag een pro forma-zitting in de zaak. Daar werd onder meer beslist dat het voorarrest van de vrouw wordt verlengd.

Agnieszka G. stak haar vriend Pawel Kwasniewski neer op de avond van 19 februari, in haar huis aan de Mariottestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Tijdens een vorige zitting zei ze enorme spijt te hebben. Volgens de broer van het slachtoffer, David, kenden de twee elkaar al sinds hun jeugd. Ze groeiden ongeveer tien kilometer van elkaar op, maar ze hadden pas sinds 2,5 of drie jaar een relatie.

Pawel deed in Nederland klusjes in de bouw en in de kassen, aldus zijn broer David, die zelf in België woont. Volgens David hadden zijn broer en Agnieszka een normale relatie, al had Agnieszka wel de broek aan: 'Als zij zegt het moet zo, dan moest het zo. Als Pawel iets anders zei dan werd ze boos.' Toch heeft David geen idee waar het geweld vandaan kwam.

Getuigen horen

Het Openbaar Ministerie zei donderdag tijdens de rechtszitting dat het de moeder van de verdachte nog wil verhoren over een telefoongesprek dat de twee die bewuste avond hebben gevoerd. Ook de huisarts en de psycholoog van Agnieszka moeten nog gehoord worden. Daarnaast is het persoonlijkheidsonderzoek van de verdachte nog niet klaar.

De vrouw was niet aanwezig bij de zitting, op advies van haar advocaat, Jan Sneep: 'Het gaat niet zo goed met haar, en dit kost een hele dag, met alle emoties die zo'n zitting weer oproept, dus ik heb haar geadviseerd om niet te gaan.'