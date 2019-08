'Barry had wel blind kunnen zijn'

'Ik was niet van plan om Barry te slaan. Het spijt me echt heel erg. Ik was een beetje dom.' De 19-jarige Johnny uit Katwijk zit met licht gebogen hoofd voor de rechter. Hij sloeg zijn vriend Barry wel, en hij was niet alleen een beetje dom, maar ook een beetje dronken. Barry zit schuin achter de verdachte in de zaal. Het oog waar Johnny op sloeg is nog steeds niet helemaal genezen, en Barry heeft er een permanent litteken onder. Vrienden zijn ze niet meer.

Het is 19 mei, de avond van het Songfestival. Barry is met een andere vriend, Stan, op bezoek bij kennissen in Voorhout. Als het Songfestival is afgelopen komen Johnny en zijn vriendin Anne binnen. Volgens Barry is zijn vriend behoorlijk dronken, en maken hij en Anne ruzie. Dat blijken ze al de hele avond te doen. Op zeker moment gaat Johnny weer weg, even later gevolgd door Anne.

Omdat Barry en Stan het meisje niet alleen in het donker door het dorp willen laten lopen gaan ze achter haar aan. Anne heeft ondertussen gebeld met Johnny, en gezegd dat ze wordt lastig gevallen door een jongen die ze niet kent. Tegen Barry en Stan zegt ze zat ze weg moeten gaan en zich niet moeten bemoeien met haar en Johnny. 'Jullie kennen hem niet zoals ik hem ken', zegt ze.

Boksbeugel

In een spoortunneltje in Voorhout komt het viertal weer bij elkaar. Johnny is dan inmiddels vastbesloten om de onbekende jongen die zijn vriendin lastig valt een lesje te leren. Barry en Stan proberen hem tegen te houden, en Barry pakt zijn vriend om zijn middel. Johnny haalt keihard uit, op het linkeroog van Barry, die op de grond valt en daarbij zijn horloge aan diggelen ziet gaan. Barry probeert opnieuw om Johnny tegen te houden, en krijgt nog een keer een klap.

Volgens Johnny is dat niet waar, en heeft hij maar één keer geslagen. En hij had ook geen boksbeugel om, zoals Stan beweert. 'Dat zegt hij alleen maar omdat hij wil dat ik hiervoor boet. Ik heb wel ringen om, maar ik heb geen boksbeugel.'

Reflex

Johnny houdt vol dat hij reageerde in een reflex. De officier van justitie laat een foto zien van het oog van Barry, kort na het gevecht gemaakt. De hele oogkas is purperrood. 'Ik vind dit moeilijk te verklaren als het resultaat van een reflex', zegt de officier. 'Toch is het zo', zegt Johnny. 'Dan maak ik me zorgen over uw agressiebeheersing.'

De rechter wil het litteken van Barry en de ringen van Johnny van dichtbij bekijken. Hij wil van Barry weten hoe die zich voelt. 'Ik heb nog steeds stress en slaap slecht. Je verwacht dit niet van iemand met wie je bevriend bent, daar schrik je erg van.' Dan mag Barry een slachtofferverklaring voorlezen. 'Volgens mij heeft hij een forse straf en hulp nodig om met alcohol en agressie om te gaan. Voor zijn vriendin en de samenleving.'

Zware of eenvoudige mishandeling?

'Heeft u een agressieprobleem?' Wil de officier van justitie weten. 'Als ik het zo hoor wel', antwoordt Johnny berustend. Hij wil zich best laten behandelen. Dat is dan ook één van de eisen van de officier: een behandeling onder toezicht van de reclassering en een werkstraf van 150 uur. Als stok achter de deur eist de officier ook een celstraf van twee maanden voorwaardelijk. Bovendien zou er een contactverbod moeten komen en moet Johnny een schadevergoeding van 565 euro betalen voor immateriele schade, schade voor de dagen die Barry niet heeft kunnen werken, en de reparatie van het kapotte horloge.

De officier legt de klap van Johnny uit als een zware mishandeling, vanwege het gebruik van de boksbeugel. 'Barry had wel blind kunnen zijn, of een hersenbeschadiging kunnen oplopen.' De advocaat van Johnny betoogt dat het om een eenvoudige mishandeling gaat, omdat er geen bewijs is voor het gebruik van de boksbeugel en haar cliënt in een reflex handelde. En een contactverbod wordt lastig, want de vriendinnen van Barry en Johnny wonen bij elkaar in de straat.

Oordeel

De rechter gaat bij zijn oordeel in het midden zitten, en houdt de klap van Johnny op een poging tot zware mishandeling. Het gebruik van de boksbeugel acht hij niet bewezen. Johnny krijgt een taakstraf van 100 uur met een proeftijd van twee jaar. Ook de schadevergoeding moet hij betalen en hij krijgt het contactverbod: 'Ook geen contact op sociale media, en als u Barry op straat ziet gaat u een blokje om. Alleen als Barry wil dat u excuses aanbiedt mag u contact hebben.'

De agressiebehandeling ontloopt Johnny deze keer. 'Niet omdat ik denk dat het niet hoeft', aldus de rechter, 'maar omdat ik de reclassering niet onverhoeds met u wil opzadelen zonder dat ze u ooit gezien hebben.'

De namen van alle betrokkenen zijn gefingeerd

